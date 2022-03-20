Украинские военные уничтожили двух высокопоставленных командиров армии РФ

"Вчера стало известно, что украинской армии удалось ликвидировать двух высокопоставленных командиров: это заместитель руководителя Черноморского флота с красноречивой фамилией Палий. Этот человек отвечал за идеологическую работу. Также под Изюмом был ликвидирован заместитель руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации", – сказал он.

Фамилию представителя инженерных войск ЗВО РФ Денисенко не назвал, но по данным журналиста УНИАН Романа Цимбалюка, это полковник Николай Овчаренко. Как рассказал журналист, российский военный погиб 19 марта во время наведения понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец в районе Изюма Харьковской области, в вместе с ним погибли 18 и были ранены еще 46 военнослужащих 45-й отдельной инженерной бригады российских войск.

Смерть замглавы Черноморского флота Палия подтвердили в Сухопутных войсках ВСУ.

Также смерть Палия подтвердили в РФ – о ней написал во "ВКонтакте" севастопольский бизнесмен Константин Царенко, который был знаком с погибшим военным. По мнению Царенко, Палий погиб "на нашей исконной территории Малороссии, оккупированной реваншистами, врагами России", и защищая свою страну "от нацизма, натовского экстремизма".

Скриншот: Константин Царенко / Вконтакте

Палий в 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности "социальный психолог, педагог". У него было украинское гражданство. После выпуска лейтенант Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в Киеве. В марте 1993 года в связи с отказом принимать украинскую военную присягу он отбыл на Северный флот РФ. В августе – сентябре 2008 года участвовал в войне против Грузии. С 2011 года – начальник отдела по работе с личным составом ЧФ РФ.

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