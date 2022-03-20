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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили двух высокопоставленных командиров армии РФ

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Палий отвечал за идеологическую работу в Черноморском флоте РФ
Палий отвечал за идеологическую работу в Черноморском флоте РФ
Фото: sevastopol.su

В Украине ликвидированы заместитель руководителя Черноморского флота капитан Андрей Палий и заместитель руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации полковник Николай Овчаренко. Об этом 20 марта заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, сообщило Общественное.

"Вчера стало известно, что украинской армии удалось ликвидировать двух высокопоставленных командиров: это заместитель руководителя Черноморского флота с красноречивой фамилией Палий. Этот человек отвечал за идеологическую работу. Также под Изюмом был ликвидирован заместитель руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации", – сказал он.

Фамилию представителя инженерных войск ЗВО РФ Денисенко не назвал, но по данным журналиста УНИАН Романа Цимбалюка, это полковник Николай Овчаренко. Как рассказал журналист, российский военный погиб 19 марта во время наведения понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец в районе Изюма Харьковской области, в вместе с ним погибли 18 и были ранены еще 46 военнослужащих 45-й отдельной инженерной бригады российских войск.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/5245179838848578

Смерть замглавы Черноморского флота Палия подтвердили в Сухопутных войсках ВСУ.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/306634781568520

Также смерть Палия подтвердили в РФ – о ней написал во "ВКонтакте" севастопольский бизнесмен Константин Царенко, который был знаком с погибшим военным. По мнению Царенко, Палий погиб "на нашей исконной территории Малороссии, оккупированной реваншистами, врагами России", и защищая свою страну "от нацизма, натовского экстремизма".

Скриншот: Константин Царенко / Вконтакте
Скриншот: Константин Царенко / Вконтакте

Палий в 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности "социальный психолог, педагог". У него было украинское гражданство. После выпуска лейтенант Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в Киеве. В марте 1993 года в связи с отказом принимать украинскую военную присягу он отбыл на Северный флот РФ. В августе – сентябре 2008 года участвовал в войне против Грузии. С 2011 года – начальник отдела по работе с личным составом ЧФ РФ.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 марта, составили около 14,4 тыс. личного состава466 танков, 95 самолетов, 115 вертолетов, 213 артиллерийских систем, 72 РСЗО и другое.

Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Теги: Роман Цимбалюк, война России против Украины, Вадим Денисенко, погибшие российские военные, российские оккупанты
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