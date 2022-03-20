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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты, наступавшие на Харьков, отказались воевать и отговаривали сослуживцев – Генштаб ВСУ

Оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние
Оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские оккупанты, которые вторглись в Украину, несут большие потери в столкновениях с Вооруженными силами Украины, проинформировал 20 марта в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Оккупанты несут значительные потери. Морально-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Карательные подразделения Росгвардии, которые вовлекаются в боевые действия, потеряли значительное количество вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, свои потери захватчики восстанавливают за счет устаревшей и частично неисправной техники.

"Комендатурой российского города Белгород проводится расследование относительно 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые участвовали в наступлении на Харьков и из-за больших потерь части отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой", – пишет Генштаб.

По его информации, начальник подразделения российских террористических войск "получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

"Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", – утверждают в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276416378004781

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после вторжения РФ 99% населения Украины стало тотально антироссийским.

Теги: Россия, Украина, Харьков, война, Генштаб ВСУ, Белгород, вооружение, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Росгвардия, население, войска, российские оккупанты
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