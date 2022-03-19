Позиционная война в Украине станет для российской армии катастрофической – Арестович

"Два варианта: либо заключаем мирное соглашение и они убираются с концами, либо начнется позиционная война и они будут пытаться удерживать те районы, которые они контролируют. Для них это еще худшая катастрофа, чем произошедшая при попытке наступления", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что российские оккупанты будут на территории, "где их все ненавидят".

"Тыловые поставки – это вечная проблема. Мы сейчас отбиваем тыловые колонны и будем делать это еще больше. Они будут стоять на месте, то есть мы точно будем знать их координаты. Это не то, что ловить войска, которые передвигаются в поле. Мы будем бить по стационарным целям, групповым, это очень выгодно. А в-третьих, пойдет так называемая "зеленка", то есть расцветающая природа. И для партизан, местных Сил специальных операций, это лакомое время", – объяснил Арестович.

Война России против Украины. Главное