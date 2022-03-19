Позиционная война в Украине станет для российской армии катастрофической – Арестович

"Два варианта: либо заключаем мирное соглашение и они убираются с концами, либо начнется позиционная война и они будут пытаться удерживать те районы, которые они контролируют. Для них это еще худшая катастрофа, чем произошедшая при попытке наступления", – сказал он.
Советник главы ОП отметил, что российские оккупанты будут на территории, "где их все ненавидят".
"Тыловые поставки – это вечная проблема. Мы сейчас отбиваем тыловые колонны и будем делать это еще больше. Они будут стоять на месте, то есть мы точно будем знать их координаты. Это не то, что ловить войска, которые передвигаются в поле. Мы будем бить по стационарным целям, групповым, это очень выгодно. А в-третьих, пойдет так называемая "зеленка", то есть расцветающая природа. И для партизан, местных Сил специальных операций, это лакомое время", – объяснил Арестович.
Война России против Украины. Главное
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 марта, составили около 14,2 тыс. личного состава, 450 танков, 93 самолета, 112 вертолетов, 205 артиллерийских систем, 72 ракетные системы залпового огня и другое.