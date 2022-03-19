"Мы понимаем, что выиграть эту войну можно, только сражаясь". Ващук после освобождения из Гостомеля поблагодарил ВСУ за защиту от оккупантов

Ващук о российских оккупантах: Единственное, от чего меня освободили, – так это от иллюзий, что Путин – вменяемый человек Фото: vlad__vashchuk / Instagram

"Много лет я и мои товарищи защищали честь Украины на футбольных полях как игроки национальной сборной по футболу, а сейчас наши ВСУ защищают меня и всех украинцев от так называемых освободителей, которые пришли на мою землю. Сегодня на мою землю падают бомбы и ракеты, каждый день мы слышим о новых и новых преступлениях российской армии против моего народа. Единственное, от чего меня освободили, – так это от иллюзий, что Путин – вменяемый человек, – заявил он. – Бог никогда не будет помогать захватчикам, тем, кто принес только боль и страдания. Кто убивает наших детей, стариков, кто убивает мирных людей. Бог всегда на стороне тех, кто с оружием выходит на защиту своей Родины".

Ващук также обратился к ВСУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"С вами не только Бог – с вами все люди Украины. С вами правда. Спасибо за то, что защищаете нас. Мы все понимаем, что выиграть эту войну можно, только сражаясь. Благодарю также нашего президента Зеленского. Ему досталась очень тяжелая ноша, но я вижу, как он с ней справляется, как быстро разобрался в ситуации, как работает практически без отдыха, и хочу высказать свою поддержку и восхищение. Спасибо за то, что что вы вселяете надежду на лучшее будущее в каждого из нас. Спасибо, президент", – сказал Ващук.

В конце ролика Ващук обратился к российским оккупантам и их президенту Владимиру Путину. "Те, кто пришел воевать и убивать на нашу землю, – идите на х...й! Путин, иди на х...й! За российским военным кораблем! Наше дело правое и мы победим", – подытожил спортсмен.

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