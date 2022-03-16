"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно". Ващук отказался комментировать лишение работающего в РФ Тимощука спортивных титулов в Украине

"Как вы относитесь к молчанию Тимощука и тому, что его лишили всех регалий в украинском футболе?" – спросили у Ващука.
"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно. По поводу его молчания не могу ничего сказать. Он же пока еще ничего не сказал. Пока только мы сделали действия, которые лишили его достижений. С его стороны мы ничего не услышали. Надо у него спросить, что происходит. Пока он не ответит, считаю, преждевременно делать какие-то поспешные выводы. Пока выводы делаем только мы, не зная, что и как у него. А выводы надо делать всегда после того, как высказались обе стороны", – заявил Ващук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Анатолий Тимощук – уроженец Луцка. На профессиональном уровне играл в Украине за луцкую "Волынь" (1995–1997) и донецкий "Шахтер" (1998–2007), провел четыре сезона в мюнхенской "Баварии" (2009–2013) и дважды подписывал контракт с российским "Зенитом" (2007–2009 и 2013–2015). За сборную Украины с 2000-го по 2016 год провел 144 матча – это рекордный показатель. Сейчас работает ассистентом тренера в "Зените".
После вторжения РФ в Украину бывший капитан национальной сборной остался работать в российском клубе и никак не отреагировал на военные преступления российских войск против Украины.
Бывший украинский футболист российского происхождения Александр Алиев заявил, что разочарован молчанием Тимощука.
9 марта мэр Луцка Игорь Полищук в Facebook сообщил, что на ближайшей сессии городского совета на голосование будет вынесен проект решения о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка". "Тимощук за все время войны не только не сделал ни одного публичного заявления по поводу нападения РФ на Украину, но еще и остался работать в клубе страны-оккупанта", – заявил мэр Луцка.
11 марта УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов, завоеванных им в составе донецкого "Шахтера". Кроме того, футболисту пожизненно запрещено заниматься профессиональной деятельностью в Украине.