"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно". Ващук отказался комментировать лишение работающего в РФ Тимощука спортивных титулов в Украине

"Как вы относитесь к молчанию Тимощука и тому, что его лишили всех регалий в украинском футболе?" – спросили у Ващука.

"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно. По поводу его молчания не могу ничего сказать. Он же пока еще ничего не сказал. Пока только мы сделали действия, которые лишили его достижений. С его стороны мы ничего не услышали. Надо у него спросить, что происходит. Пока он не ответит, считаю, преждевременно делать какие-то поспешные выводы. Пока выводы делаем только мы, не зная, что и как у него. А выводы надо делать всегда после того, как высказались обе стороны", – заявил Ващук.

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