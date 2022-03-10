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10 марта, 2022
 
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"Все говорили, что он легенда. Я скажу одно – этот человек обосрался". Алиев прокомментировал молчание Тимощука о нападении РФ на Украину

 
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Алиев: Я был очень разочарован в Тимощуке
Алиев: Я был очень разочарован в Тимощуке
Фото: aliev_sasha8 / Instagram

Бывший украинский футболист российского происхождения Александр Алиев заявил, что разочарован молчанием работающего в РФ украинского футболиста Анатолия Тимощука по поводу нападения России на Украину. Об этом он рассказал в передаче "Денисов Time", которая 8 марта вышла на YouTube-канале "Канали Футбол 1,2,3".

"Я был очень разочарован в Тимощуке, даже не хочу называть его имя. Все говорили, что он легенда. Он всегда играл с повязкой для волос с флагом Украины, но сейчас я скажу одно этот человек обосрался, – заявил Алиев. – Я понимаю, что он работает в "Зените". Никто ему ничего не говорит, но слова поддержки можно высказать. Он понимает: если что-нибудь скажет, его оттуда выгонят. Он просто наплевал в такие трудные времена на людей  украинцев, которые приходили болеть, поддерживать его и сборную. Для него деньги более важные". 

ВИДЕО
Видео: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube
Контекст:

Тимощук завершил игровую карьеру в феврале 2017 года. Он является рекордсменом сборной Украины, за которую провел 144 матча.

С 2017-го Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита", за который выступал в 2007–2009-м и 2013–2015 годах.

Алиев после нападения РФ на Украину вступил в ряды территориальной обороны ВСУ

Теги: Александр Алиев, Анатолий Тимощук, война России против Украины, футболист
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