  "Все говорили, что он легенда. Я скажу одно – этот человек обосрался". Алиев прокомментировал молчание Тимощука о нападении РФ на Украину

"Я был очень разочарован в Тимощуке, даже не хочу называть его имя. Все говорили, что он легенда. Он всегда играл с повязкой для волос с флагом Украины, но сейчас я скажу одно –этот человек обосрался, – заявил Алиев. – Я понимаю, что он работает в "Зените". Никто ему ничего не говорит, но слова поддержки можно высказать. Он понимает: если что-нибудь скажет, его оттуда выгонят. Он просто наплевал в такие трудные времена на людей – украинцев, которые приходили болеть, поддерживать его и сборную. Для него деньги более важные".

ВИДЕО

Видео: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube