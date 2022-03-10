  "Все говорили, что он легенда. Я скажу одно – этот человек обосрался". Алиев прокомментировал молчание Тимощука о нападении РФ на Украину

"Я был очень разочарован в Тимощуке, даже не хочу называть его имя. Все говорили, что он легенда. Он всегда играл с повязкой для волос с флагом Украины, но сейчас я скажу одно –этот человек обосрался, – заявил Алиев. – Я понимаю, что он работает в "Зените". Никто ему ничего не говорит, но слова поддержки можно высказать. Он понимает: если что-нибудь скажет, его оттуда выгонят. Он просто наплевал в такие трудные времена на людей – украинцев, которые приходили болеть, поддерживать его и сборную. Для него деньги более важные".
Тимощук завершил игровую карьеру в феврале 2017 года. Он является рекордсменом сборной Украины, за которую провел 144 матча.
С 2017-го Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита", за который выступал в 2007–2009-м и 2013–2015 годах.
Алиев после нападения РФ на Украину вступил в ряды территориальной обороны ВСУ.