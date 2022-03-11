УАФ лишила Тимощука всех украинских титулов и пожизненно запретила ему заниматься деятельностью в Украине

"Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре относительно Анатолия Тимощука, Контрольно-дисциплинарный комитет решил лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ; лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины; исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ", – сказано в сообщении.

Ассоциация также пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Кроме того, УАФ намерена обратиться в органы государственной власти с просьбой лишить Тимощука всех государственных наград и почетных званий.