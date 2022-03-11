УАФ лишила Тимощука всех украинских титулов и пожизненно запретила ему заниматься деятельностью в Украине

"Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре относительно Анатолия Тимощука, Контрольно-дисциплинарный комитет решил лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ; лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины; исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ", – сказано в сообщении.
Ассоциация также пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Кроме того, УАФ намерена обратиться в органы государственной власти с просьбой лишить Тимощука всех государственных наград и почетных званий.
Анатолий Тимощук – уроженец Луцка. На профессиональном уровне играл в Украине за луцкую "Волынь" (1995–1997) и донецкий "Шахтер" (1998–2007), провел четыре сезона в мюнхенской "Баварии" (2009–2013) и дважды подписывал контракт с российским "Зенитом" (2007–2009 и 2013–2015). За сборную Украины с 2000-го по 2016 год провел 144 матча – это рекордный показатель. Сейчас работает ассистентом тренера в "Зените".
После вторжения РФ в Украину бывший капитан национальной сборной остался работать в российском клубе и никак не отреагировал на военные преступления российских войск против Украины.