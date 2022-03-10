"Молчит и работает на клуб агрессора". Бывшего футболиста сборной Украины Тимощука хотят лишить всех титулов и наград

"С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук, бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время как другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб агрессора", – говорится в сообщении.

УАФ считает, что таким бездействием Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает Кодекса этики и честной игры УАФ.

Учитывая вышеизложенное, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается со просьбой:

лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

поручить администрации УАФ обратиться в органы госвласти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Война России против Украины. Главное