"Молчит и работает на клуб агрессора". Бывшего футболиста сборной Украины Тимощука хотят лишить всех титулов и наград

"С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук, бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время как другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб агрессора", – говорится в сообщении.
УАФ считает, что таким бездействием Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает Кодекса этики и честной игры УАФ.
Учитывая вышеизложенное, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается со просьбой:
Война России против Украины. Главное
Тимощук завершил игровую карьеру в феврале 2017 года. Он является рекордсменом сборной Украины, за которую провел 144 матча.
С 2017-го Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита", за который выступал в 2007–2009-м и 2013–2015 годах.