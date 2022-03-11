Экс-жена Тимощука – ему: Знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней!

Навроцкая: Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших, украинских, детей? Фото: Надежда Навроцкая / Facebook

Навроцкая ограничила возможность вставить пост в публикацию.

"Толик, посмотри, это все наши, украинские, дети! Это такие же дети, как и твои украинские дети! И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь задницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними! Каждый день ты убиваешь украинских детей! Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день и кормишь там своих попов и шлюх! Когда разводишь там бизнес и шавермы свои! Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь свои машины! Ты ежедневно буквально платишь налог упырям, которые из твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей!" – написала она.

По словам Навроцкой, ее бывший муж в 2014 году "выбрал жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей".

"Ты без конца врал, врал и врал всем вокруг! Ты и твой отец говорили, что вы за справедливость. Ты действительно считаешь, что убивать наших детей – это справедливо? Ты ведь мог бы работать где угодно – во всем мире! Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших, украинских, детей?" – спросила она.

Навроцкая призналась, что Тимощук называл ее ведьмой.

"Знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней!" – заявила она.

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