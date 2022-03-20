Кадыровцы понесли серьезные потери в Украине и вернулись в Чечню – СМИ

Сообщения об участии чеченских военнослужащих во вторжении России в Украину начали поступать с первых дней войны. 26 февраля в сети появилось видео, на котором вероятные военнослужащие из Чечни вывешивают российский флаг на здании воинской части в Гостомеле. На записи один из бойцов, обращаясь к лидеру Чечни Рамзану Кадырову, заявляет, что его отряд отразил три атаки украинской армии и захватил объект.

ВИДЕО

Видео: Кавказ.Реалии / YouTube

Вооруженные силы Украины признали подлинность видео, однако заявили, что кадыровцы вошли на территорию пустой части – боев за нее не было.

"26 февраля на украинскую землю в районе гостомельского аэропорта при попытке десантной операции попыталось зайти 450 кадыровцев. Не вышло. Часть все же смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26-го по 28 февраля составили несколько сотен бойцов", – утверждает собеседник журналистов.

27 февраля в сеть попало видео большой колонны кадыровцев, в подписи к которому указывалось, что оно снято в местности, расположенной севернее Киева. Почти тогда же в социальных сетях был опубликован ролик, вероятно, из Бучи. На записи местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит: "Это кадыровцы".

Рамзан Кадыров сначала отрицал потери среди своих бойцов и 28 февраля в своем Telegram-канале все же признал гибель двух военнослужащих из Чечни, но не сообщил их имена.

Как утверждают в контрразведке СБУ, 4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл сводный отряд России из числа войск национальной гвардии Чеченской Республики, около 1200 человек. В его состав вошли военные батальона "Север" (командующий Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев).

Свой лагерь кадыровцы обустроили в лесу под Бородянкой. Как утверждают в СБУ, однажды ночью в лагере был взорван боекомплект, часть бойцов погибли.

"С этого времени они начали действовать осторожнее и разбились на несколько групп. Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что "кошмарили" местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютижа. Параллельно снимая разные видео для соцсетей", – утверждает собеседник в контрразведке СБУ.

В конце концов, по данным контрразведки СБУ, 13 марта кадыровцы были выведены с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню.

Война России против Украины. Главное (обновляется)