СМИ узнали, что Кадыров соврал о приезде в Украину

По информации источников журналистов в СБУ, Кадыров использует два телефонных номера. Согласно данным украинских мобильных операторов, за последние семь дней эти номера Кадырова не подключались в роуминге к украинским вышкам связи.
С помощью публичного онлайн-сервиса журналисты попытались узнать адрес, страну и город, где находится номер телефона Кадырова. Этот сервис генерирует ссылку, позволяющую обнаружить местонахождение номера, как только пользователь перейдет по ней. При этом пользователь ни о чем не догадывается, ведь по ссылке он переходит на обычный сайт.
Журналисты написали сообщение Кадырову в мессенджере Telegram, представившись журналистами "РИА Новости", и добавили ссылку на статью именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился в Украине и под Киевом.
Сервис нашел такую геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 марта в сети появился ролик, который опубликовал в том числе чеченский государственный канал "Грозный", с описанием: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине". В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в семи километрах от Киева. Ролик снят в темном подвале, где именно и когда – неизвестно.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона заявил, что если присутствие Кадырова под Киевом будет подтверждено, то Вооруженные силы Украины его уничтожат. Кадыров на это ответил в Telegram: "Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?"
Через несколько часов, ночью 14 марта, он также опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.
Однако уже 15 марта Кадыров встречал в Грозном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и посещал с ним могилу своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.