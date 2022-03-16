СМИ узнали, что Кадыров соврал о приезде в Украину

По информации источников журналистов в СБУ, Кадыров использует два телефонных номера. Согласно данным украинских мобильных операторов, за последние семь дней эти номера Кадырова не подключались в роуминге к украинским вышкам связи.

С помощью публичного онлайн-сервиса журналисты попытались узнать адрес, страну и город, где находится номер телефона Кадырова. Этот сервис генерирует ссылку, позволяющую обнаружить местонахождение номера, как только пользователь перейдет по ней. При этом пользователь ни о чем не догадывается, ведь по ссылке он переходит на обычный сайт.

Журналисты написали сообщение Кадырову в мессенджере Telegram, представившись журналистами "РИА Новости", и добавили ссылку на статью именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился в Украине и под Киевом.

Фото: pravda.com.ua

Сервис нашел такую геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.

Фото: pravda.com.ua

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