"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1.5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало реакцию соцсетей на дорогую одежду Путина от зарубежного бренда.

Фото: ЕРА

Стоимость этой куртки на сайте одного из московских магазинов составляет почти 1,5 млн руб. (около 408 тыс. грн).

Скриншот: tsum.ru / Instagram

"Патриотично", – иронично написали администраторы страницы российского политического заключенного Андрея Пивоварова.

Путин выступил на путинге в Лужниках. Трансляцию резко прервали, но главное не это.



ТМТ обратили внимание на одежду президента — пуховик от итальянского бренда Loro Piana стоит 1,5 миллиона рублей.



Патриотично. pic.twitter.com/iYCrXkKrij — Андрей Пивоваров (@brewerov) March 18, 2022

"Путина надел на себя трешку в Подмосковье, ой, ну то есть пуховик за полтора миллиона", – сравнил стоимость одежды Путина с недвижимостью российский журналист Никита Белоголовцев.

Путин надел на себя трёшку в Подмосковье, ой, ну то есть пуховик за полтора миллиона. pic.twitter.com/aCBMwH2nKH — Никита Белоголовцев (@belogolovcev) March 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)