"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1.5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало реакцию соцсетей на дорогую одежду Путина от зарубежного бренда.
Стоимость этой куртки на сайте одного из московских магазинов составляет почти 1,5 млн руб. (около 408 тыс. грн).
"Патриотично", – иронично написали администраторы страницы российского политического заключенного Андрея Пивоварова.
Путин выступил на путинге в Лужниках. Трансляцию резко прервали, но главное не это.— Андрей Пивоваров (@brewerov) March 18, 2022
ТМТ обратили внимание на одежду президента — пуховик от итальянского бренда Loro Piana стоит 1,5 миллиона рублей.
Патриотично. pic.twitter.com/iYCrXkKrij
"Путина надел на себя трешку в Подмосковье, ой, ну то есть пуховик за полтора миллиона", – сравнил стоимость одежды Путина с недвижимостью российский журналист Никита Белоголовцев.
Путин надел на себя трёшку в Подмосковье, ой, ну то есть пуховик за полтора миллиона. pic.twitter.com/aCBMwH2nKH— Никита Белоголовцев (@belogolovcev) March 18, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Бренд Loro Piana входит в компанию Kering, которая присоединилась к санкциям против РФ и заявила о закрытии своих магазинов в России, пишет "Обозреватель". Бренд Loro Piana вместе с UNICEFорганизовали сбор денег для гуманитарной помощи матерям и детям в Украине после нападения РФ.