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18 марта, 2022
 
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"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1.5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину

Стоимость пуховика Путина составляет почти 1.5 млн руб.
Стоимость пуховика Путина составляет почти 1.5 млн руб.
Фото: ЕРА

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин появился на концерте в Лужниках по случаю годовщины оккупации Россией Крыма в пуховике от итальянского бренда Lora Pianа. Соответствующее фото Путина разместило агентство ЕРА.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало реакцию соцсетей на дорогую одежду Путина от зарубежного бренда. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Стоимость этой куртки на сайте одного из московских магазинов составляет почти 1,5 млн руб. (около 408 тыс. грн). 

Скриншот: tsum.ru / Instagram
Скриншот: tsum.ru / Instagram

"Патриотично", – иронично написали администраторы страницы российского политического заключенного Андрея Пивоварова.

"Путина надел на себя трешку в Подмосковье, ой, ну то есть пуховик за полтора миллиона", – сравнил стоимость одежды Путина с недвижимостью российский журналист Никита Белоголовцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Бренд Loro Piana входит в компанию Kering, которая присоединилась к санкциям против РФ и заявила о закрытии своих магазинов в России, пишет "Обозреватель". Бренд Loro Piana вместе с UNICEFорганизовали сбор денег для гуманитарной помощи матерям и детям в Украине после нападения РФ.

Теги: Владимир Путин, санкции, российская агрессия, война России против Украины
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