Путин выступил на концерте по случаю годовщины оккупации Крыма. Трансляцию его речи прервали и включили Газманова. Видео

Путин говорил о вторжении РФ в Украину, продолжая называть войну "операцией", и рассуждал о "героизме" российских оккупантов в Украине, а также о "геноциде", от которого они якобы "избавляют" Украину, а потом начал цитировать Священное писание.

Посреди выступления трансляцию прервали и вместо Путина россиянам начали показывать выступление российского певца Олега Газманова, поддержавшего оккупацию полуострова и агрессию РФ против Украины. Россиянам повторно показали кадры концерта, которые уже были в трансляции.

Запись этого момента обнародовали в Telegram-канале Varlamov News.

Выступление Путина тем временем продолжалось, он говорил еще несколько минут, после чего концерт закончился, отмечает "Коммерсантъ".

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объяснил обрыв прямой речи Путина "техническим сбоем на сервере", пишет издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)