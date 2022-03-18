Путин выступил на концерте по случаю годовщины оккупации Крыма. Трансляцию его речи прервали и включили Газманова. Видео

Путин говорил о вторжении РФ в Украину, продолжая называть войну "операцией", и рассуждал о "героизме" российских оккупантов в Украине, а также о "геноциде", от которого они якобы "избавляют" Украину, а потом начал цитировать Священное писание.
Посреди выступления трансляцию прервали и вместо Путина россиянам начали показывать выступление российского певца Олега Газманова, поддержавшего оккупацию полуострова и агрессию РФ против Украины. Россиянам повторно показали кадры концерта, которые уже были в трансляции.
Запись этого момента обнародовали в Telegram-канале Varlamov News.
Выступление Путина тем временем продолжалось, он говорил еще несколько минут, после чего концерт закончился, отмечает "Коммерсантъ".
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объяснил обрыв прямой речи Путина "техническим сбоем на сервере", пишет издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.