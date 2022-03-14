"Имущество освобождено". В Лондоне активисты заняли дом российского бизнесмена Дерипаски с требованием к Путину прекратить войну

"Особняк принадлежит семье нефтяного магната Олега Дерипаски, одного из семи олигархов, которые на прошлой неделе подверглись санкциям правительства Великобритании за "прокремлевскую позицию" и "тесные связи" с Путиным", – пишет издание.
Отмечается, что активисты проникли в здание в элитном районе Лондона Белгравия в полночь и повесили там украинский флаг и транспаранты с надписями "Имущество освобождено" и "Путин, иди на х...й".
Они заявили, что будут находиться в доме Дерипаски до прекращения Путиным войны в Украине. Тем временем в помещении планируют поселять украинских беженцев, пишет издание.
"Мы планируем остаться, пока Путин не остановит войну. Путин несет ответственность за то, что люди теряют свои дома и земли. Санкций недостаточно. Правительство медлит с действиями – они играют в игры", – цитирует Daily Mail одного из активистов.
Другой участник акции протеста отметил, что имущество Дерипаски "принадлежит украинским беженцам".
В лондонской полиции сообщили, что на место происшествия прибыли правоохранители.
Война России против Украины. Главное
Дерипаска – российский миллиардер, основатель фонда "Вольное дело". Он занимает 37-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $3,8 млрд.
3 марта на Красноярском экономическом форуме Дерипаска высказался "за мир", при этом не упоминая Россию как государство-агрессора, а Путина – как инициатора войны.
10 марта правительство Великобритании расширило список лиц, против которых вводятся санкции из-за агрессии России против Украины. В него попали семь человек, среди которых – Дерипаска. Британское правительство назвало его прокремлевским олигархом, связанным с президентом Путиным.