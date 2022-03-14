"Имущество освобождено". В Лондоне активисты заняли дом российского бизнесмена Дерипаски с требованием к Путину прекратить войну

"Особняк принадлежит семье нефтяного магната Олега Дерипаски, одного из семи олигархов, которые на прошлой неделе подверглись санкциям правительства Великобритании за "прокремлевскую позицию" и "тесные связи" с Путиным", – пишет издание.

Отмечается, что активисты проникли в здание в элитном районе Лондона Белгравия в полночь и повесили там украинский флаг и транспаранты с надписями "Имущество освобождено" и "Путин, иди на х...й".

Они заявили, что будут находиться в доме Дерипаски до прекращения Путиным войны в Украине. Тем временем в помещении планируют поселять украинских беженцев, пишет издание.

"Мы планируем остаться, пока Путин не остановит войну. Путин несет ответственность за то, что люди теряют свои дома и земли. Санкций недостаточно. Правительство медлит с действиями – они играют в игры", – цитирует Daily Mail одного из активистов.

Другой участник акции протеста отметил, что имущество Дерипаски "принадлежит украинским беженцам".

В лондонской полиции сообщили, что на место происшествия прибыли правоохранители.

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