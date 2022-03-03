Дерипаска: Меня очень просят это не говорить, но я за мир

Дерипаска: Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Берем кризис 98-го и умножаем на три Фото: EPA

"Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки... Берем кризис 98-го и умножаем на три", – цитирует телеканал речь миллиардера.

В этом выступлении Дерипаска также высказался за перенос столицы России, сообщает издание "Тайга.инфо". "Нужно поменять систему управления. Я всегда говорил: зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет. Может, вообще по-другому будет смотреться, если это будет находиться в Новосибирске. В Красноярске", – предположил бизнесмен.

Он также поддержал прекращение войны в своем Telegram-канале, заявив, что "мир очень важен", а затягивать переговоры – "безумие". Дерипаска напомнил, что хотя Украина – не ядерная держава, на ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, есть работающие атомные энергоблоки и хранилища отработанного ядерного топлива.

"Для непонятливых: любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем еще лет 200 с проклятиями", – написал бизнесмен.

Дерипаска призывал начать переговоры о прекращении военных действий еще 27 февраля.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. "Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы", – заявлял после встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

На второй раунд переговоров, кроме Подоляка, отправились глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Арахамия сообщал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров. Место встречи делегаций не раскрывали.

По итогам второго раунда переговоров Украина не получила результатов, на которые рассчитывала, но "стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев", сообщил Подоляк.