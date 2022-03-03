Дерипаска: Меня очень просят это не говорить, но я за мир

"Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки... Берем кризис 98-го и умножаем на три", – цитирует телеканал речь миллиардера.
В этом выступлении Дерипаска также высказался за перенос столицы России, сообщает издание "Тайга.инфо". "Нужно поменять систему управления. Я всегда говорил: зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет. Может, вообще по-другому будет смотреться, если это будет находиться в Новосибирске. В Красноярске", – предположил бизнесмен.
Он также поддержал прекращение войны в своем Telegram-канале, заявив, что "мир очень важен", а затягивать переговоры – "безумие". Дерипаска напомнил, что хотя Украина – не ядерная держава, на ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, есть работающие атомные энергоблоки и хранилища отработанного ядерного топлива.
"Для непонятливых: любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем еще лет 200 с проклятиями", – написал бизнесмен.
Дерипаска призывал начать переговоры о прекращении военных действий еще 27 февраля.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. "Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы", – заявлял после встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
На второй раунд переговоров, кроме Подоляка, отправились глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Арахамия сообщал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров. Место встречи делегаций не раскрывали.
По итогам второго раунда переговоров Украина не получила результатов, на которые рассчитывала, но "стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев", сообщил Подоляк.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с начала вторжения около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.