ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Квасьневский: Все методы, которые использует сегодня Путин, – стопроцентный нацизм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Все, что Путин сделал против Украины, создало сильную украинскую идентичность, сказал Квасьневский
Все, что Путин сделал против Украины, создало сильную украинскую идентичность, сказал Квасьневский
Фото: ЕРА

Человечество не вынесло уроков истории ХХ века, президент России Владимир Путин, начавший полномасштабное вторжение в Украину, использует методы нацистов. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал президент Польши в 1995–2005 годах Александр Квасьневский.

Квасьневский говорил о разрушении Мариуполя, Харькова, Чернигова и гибели мирных жителей города в результате атак оккупантов. Он подчеркнул, что вторжение РФ неспровоцированное Украиной. 

"Это агрессия против страны, которая никогда не хотела никакой войны с Россией, которая с 14-го года потеряла свои территории и тоже, конечно, хотела решать этот вопрос дипломатическим путем. Вы знаете, это страшно, но это значит, что в ХХI веке можно повторить все несчастья, которые мы прожили в ХХ веке", – сказал экс-президент Польши. 

В ХХI веке многое изменилось, отметил он, упомянув появление социальных сетей. 

"С одной стороны, это хорошо, потому что есть вся информация. Но я думаю, что все, что случилось даже с social media, – оно не сделало нас умнее. Даже и реакции – они такие: "А может быть, это правда". Россия ведет свою пропаганду. Знаете, когда я слышу, что это "спецоперация против нацизма", я не знаю, что делать", – возмутился политик. 

Он спросил: как можно называть "неонацистом" президента Украины Владимира Зеленского?

"Человек – еврей, часть семьи которого погибла во время Холокоста. Он родился и воспитывался в русском языке, в российской культуре. – продолжил Квасьневский. – А все методы, которые использует сегодня Путин, – это нацизм полностью. Это 100%. Это полная ложь, это нацизм, это так было".

Экс-президент Польши отметил действие пропаганды на россиян. 

"Конечно, много россиян смотрит это. И они уверены, что "может, да, может так быть". Я вам скажу – для меня потрясающий момент был – я смотрел по ВВС разговор с пожилой женщиной из Москвы. Говорила прекрасно на английском языке. Может быть, учительница английского или что-нибудь еще. И журналист спрашивает: "А вы знаете, что они там бомбардируют дома, людей?" – "Нет, это невозможно". – "Как невозможно?" – "Они обещали, что этого не будут делать". – "Ну и что, что они обещали?" – "Ну как? Они обещали – и наверное, этого не делают", – добавил Квасьневский. 

Он считает исторической ошибкой решение Путина вторгнуться в Украину. 

се, что Путин сделал против Украины, создало сильную украинскую идентичность. Я абсолютно был уверен и говорил об этом во время моих интервью и много раз, что если Путин пойдет в Украину, будет сопротивление, будет борьба, люди будут бороться. Потому что они украинцы, и они будут бороться за свою свободу, за свою жизнь, за свою культуру, идентичность", – подчеркнул политик. 

"Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, нацизм, Александр Квасьневский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (54976)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (30753)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (27463)
4
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (25565)
5
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (18276)
6
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (16799)
7
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (16750)
8
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (10424)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS