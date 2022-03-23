Квасьневский: Все методы, которые использует сегодня Путин, – стопроцентный нацизм

Квасьневский говорил о разрушении Мариуполя, Харькова, Чернигова и гибели мирных жителей города в результате атак оккупантов. Он подчеркнул, что вторжение РФ неспровоцированное Украиной.

"Это агрессия против страны, которая никогда не хотела никакой войны с Россией, которая с 14-го года потеряла свои территории и тоже, конечно, хотела решать этот вопрос дипломатическим путем. Вы знаете, это страшно, но это значит, что в ХХI веке можно повторить все несчастья, которые мы прожили в ХХ веке", – сказал экс-президент Польши.

В ХХI веке многое изменилось, отметил он, упомянув появление социальных сетей.

"С одной стороны, это хорошо, потому что есть вся информация. Но я думаю, что все, что случилось даже с social media, – оно не сделало нас умнее. Даже и реакции – они такие: "А может быть, это правда". Россия ведет свою пропаганду. Знаете, когда я слышу, что это "спецоперация против нацизма", я не знаю, что делать", – возмутился политик.

Он спросил: как можно называть "неонацистом" президента Украины Владимира Зеленского?

"Человек – еврей, часть семьи которого погибла во время Холокоста. Он родился и воспитывался в русском языке, в российской культуре. – продолжил Квасьневский. – А все методы, которые использует сегодня Путин, – это нацизм полностью. Это 100%. Это полная ложь, это нацизм, это так было".

Экс-президент Польши отметил действие пропаганды на россиян.

"Конечно, много россиян смотрит это. И они уверены, что "может, да, может так быть". Я вам скажу – для меня потрясающий момент был – я смотрел по ВВС разговор с пожилой женщиной из Москвы. Говорила прекрасно на английском языке. Может быть, учительница английского или что-нибудь еще. И журналист спрашивает: "А вы знаете, что они там бомбардируют дома, людей?" – "Нет, это невозможно". – "Как невозможно?" – "Они обещали, что этого не будут делать". – "Ну и что, что они обещали?" – "Ну как? Они обещали – и наверное, этого не делают", – добавил Квасьневский.

Он считает исторической ошибкой решение Путина вторгнуться в Украину.

"Все, что Путин сделал против Украины, создало сильную украинскую идентичность. Я абсолютно был уверен и говорил об этом во время моих интервью и много раз, что если Путин пойдет в Украину, будет сопротивление, будет борьба, люди будут бороться. Потому что они украинцы, и они будут бороться за свою свободу, за свою жизнь, за свою культуру, идентичность", – подчеркнул политик.

"Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону

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