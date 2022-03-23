Макрон час разговаривал по телефону с Путиным об Украине. Соглашения о прекращении огня достигнуть не удалось

Путин и Макрон разговаривали восьмой раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фото: EPA (архив)

Пресс-служба Кремля сообщила о факте разговора, о том, что он состоялся по инициативе французской стороны и что собеседники продолжили "обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями". Других подробностей в пресс-релизе нет.

Заявление Елисейского дворца, посвященное разговору, цитируют французские СМИ, в том числе RFI.

Звонок продолжался около часа. Во время беседы Макрону не удалось добиться соглашения о прекращении огня.

"Договоренности пока нет, но президент по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия, – сообщил Елисейский дворец. – Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной. Президент республики стоит рядом с Украиной".

Это был восьмой телефонный разговора Макрона и Путина с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Отдельно, как сообщил телеканал BFMTV, Макрон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробной информации об этом разговоре нет. Елисейский дворец и Офис президента Украины не публиковали заявлений об этом.

22 марта Макрон упомянул Украину во время видеообращения к Европейскому гуманитарному форуму, который открылся в Брюсселе, сообщило издание Le Point. Он осудил использование Россией оружия взрывного действия в густонаселенных районах Украины, подчеркнув, что "все, что касается российской агрессии против Украины, неприемлемо".

"Международное право попирается, гражданская инфраструктура подвергается бомбардировкам, в густонаселенных районах применяется оружие взрывного действия, а гуманитарные работники становятся мишенью. Международное гуманитарное право – это та грань, которая отделяет варварство от нашей общей человечности", – сказал он.

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