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Макрон час разговаривал по телефону с Путиным об Украине. Соглашения о прекращении огня достигнуть не удалось

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Путин и Макрон разговаривали восьмой раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину
Путин и Макрон разговаривали восьмой раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину
Фото: EPA (архив)

22 марта президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор о ситуации в Украине.

Пресс-служба Кремля сообщила о факте разговора, о том, что он состоялся по инициативе французской стороны и что собеседники продолжили "обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями". Других подробностей в пресс-релизе нет.

Заявление Елисейского дворца, посвященное разговору, цитируют французские СМИ, в том числе RFI

Звонок продолжался около часа. Во время беседы Макрону не удалось добиться соглашения о прекращении огня.

"Договоренности пока нет, но президент по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия, – сообщил Елисейский дворец. – Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной. Президент республики стоит рядом с Украиной". 

Это был восьмой телефонный разговора Макрона и Путина с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Отдельно, как сообщил телеканал BFMTV, Макрон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробной информации об этом разговоре нет. Елисейский дворец и Офис президента Украины не публиковали заявлений об этом. 

22 марта Макрон упомянул Украину во время видеообращения к Европейскому гуманитарному форуму, который открылся в Брюсселе, сообщило издание Le Point. Он осудил использование Россией оружия взрывного действия в густонаселенных районах Украины, подчеркнув, что "все, что касается российской агрессии против Украины, неприемлемо".

"Международное право попирается, гражданская инфраструктура подвергается бомбардировкам, в густонаселенных районах применяется оружие взрывного действия, а гуманитарные работники становятся мишенью. Международное гуманитарное право  это та грань, которая отделяет варварство от нашей общей человечности",  сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Франция является одним из посредников в урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. Также к переговорному процессу привлечены Турция и Израиль. 

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.

Украинская сторона настаивает на личной встрече Зеленского и Путина. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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