"Отдельное внимание – мирному диалогу". Зеленский поговорил с Макроном о российской агрессии

Зеленский поговорил с Макроном второй раз за неделю Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Президент отметил, что этот звонок – продолжение диалога с Макроном, последний раз два лидера говорили 13 марта. В Елисейском дворце сообщали, что темой беседы тогда были переговоры между РФ и Украиной.

Сегодня Зеленский и Макрон обсудили "поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности, в оборонной сфере".

"Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", – подчеркнул Зеленский.

Продовжив діалог з Президентом * @EmmanuelMacron. Обговорили підтримку народу * у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2022

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