Макрон: Высокоинтенсивная война может вернуться на Европейский континент

Макрон заявил о намерении увеличить оборонный бюджет Франции на фоне российского вторжения в Украину Фото: EPA

Газета отмечает, что представление программы Макрон начал, как "военный лидер". Он, в частности, заявил, что предлагает увеличить оборонный бюджет Франции с €40 до €50 млрд в 2025 году, чтобы "обрести гибкость перед лицом новых типов конфликтов, в космосе и киберпространстве".

Для этого действующий президент Франции также предложил "инвестировать в передовые технологии, чтобы быть готовыми к высокоинтенсивной войне, которая может вернуться на наш континент".

В этой связи он также объявил о намерении удвоить количество военных резервистов, увеличить штат полиции и жандармерии. Никаких деталей этих планов Макрон не привел.