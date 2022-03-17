ВСУ под Прилуками уничтожили колонну российских оккупантов – оперативное командование "Север"

"Под Прилуками силы сопротивления Сиверщины разбили очередную группу орков. Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!" – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Войну, которую ведет Россия, он называет "спецоперацией".

По предварительным данным Генштаба ВСУ на утро 17 марта, потери российских оккупационных войск с начала вторжения в Украину 24 февраля составили около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 боевых бронированных машин, 201 артиллерийскую систему, 72 РСЗО, 43 средства ПВО, 86 самолетов, 108 вертолетов, а также 864 автомобиля и другой колесной техники, три катера и корабля, 11 беспилотников.