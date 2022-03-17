Кулеба: То, что мы продержались первые три дня войны, – это был шок для партнеров. В этот момент они осознали, что за Украину нужно бороться

"В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и сказал: "Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим". Тот ему участливо улыбнулся в лицо и ответил: "Дорогой мой, давайте откровенно. Зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?" Это конкретный эпизод, имевший место в чрезвычайно влиятельной стране ЕС. В последующие трое суток мы увидели кардинальные перемены. Мы эти трое суток не спали, не ели, не пили, мы работали с партнерами. Мы увидели беспрецедентно жесткие санкции (которых сейчас все равно мало, нужно еще). Мы увидели поставки оружия и смену не то что риторики, а вообще отношения к Украине", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, теперь многие страны хотят быть причастными к победе Украины над Россией.

"То, что мы продержались первые три дня, – это был шок для партнеров. В этот момент они осознали, что за Украину нужно бороться. Это осознание, к сожалению, уплачено украинской кровью и разрушенными украинскими городами. Состоялись исторические решения. Так, Швеция, которая единственный раз в истории передавала кому-то оружие – Финляндии в 1939-м, – дала нам оружие. Германия сменила свою позицию и решила тоже дать нам оружие. В первые семь дней войны я получал от министров каждый день следующие сообщения: "Дмитрий, передаем вам то, то и то, такое оружие и такое-то оружие. Надеюсь, это не слишком поздно", "Дмитрий, и мы передаем оружие, надеюсь, это не слишком поздно". Они как сговорились! Они писали одну и ту же фразу, потому что все имели это чувство срочности. Сейчас каждый, с кем я общаюсь, говорит две вещи: "мы восхищаемся вами", "мы уверены в вашей победе". Это есть. Другой вопрос — цена этой победы. Но своими действиями, своим героизмом, начиная от президента и заканчивая рядовым в окопе, все мы вызываем восхищение и желание поддержать нас, быть с нами в момент победы", – отметил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)