"Хочет усидеть на двух стульях". В МИД Украины заявили, что РФ должна отказаться от права вето в Совбезе ООН, если не выполняет приказ суда ООН в Гааге

"Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой – продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать, как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов", – указал Николенко.

Он отметил, что приказ суда ООН в Гааге "носит обязывающий характер и согласно нормам международного права, создает юридические обязательства для Российской Федерации".

"Утверждения российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно, и его выполнять ничтожны. Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свой приказ", – подчеркнул Николенко.

По его словам, несмотря на попытку свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России "не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа".

Война России против Украины. Главное