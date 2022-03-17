"Хочет усидеть на двух стульях". В МИД Украины заявили, что РФ должна отказаться от права вето в Совбезе ООН, если не выполняет приказ суда ООН в Гааге

"Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой – продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать, как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов", – указал Николенко.
Он отметил, что приказ суда ООН в Гааге "носит обязывающий характер и согласно нормам международного права, создает юридические обязательства для Российской Федерации".
"Утверждения российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно, и его выполнять ничтожны. Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свой приказ", – подчеркнул Николенко.
По его словам, несмотря на попытку свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России "не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа".
Война России против Украины. Главное
Вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
Решение о немедленном приостановлении военных действий РФ в Украине поддержало 13 из 15 судей Международного суда ООН. Они также все единогласно призвали обе стороны по делу не предпринимать никаких действий, которые могут усугубить или расширить спор, являющийся предметом рассмотрения в суде.
В частности, Международный суд ООН приказал остановить продвижение вооруженных сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины.
Российские власти отказались выполнять решение суда ООН в Гааге. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал 17 марта, что "у Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон", а здесь никакого согласия быть не может".