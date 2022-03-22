Квасьневский: Угрозу войны я видел, но такой ад, как происходит в Мариуполе, я не мог представить

По мнению Квасьневского, для Путина это "не только политический план, но какая-то обсессия, это психологическая идея, с которой он живет".

Квасьневский, отвечая на вопрос о том, предполагал ли он, что Путин начнет широкомасштабное вторжение в Украину, сказал: "И да, и нет".

"Я не думал, что он решит делать это таким путем – с масштабной атакой, агрессией. Потому что, по-моему, это историческая ошибка. Он не только теряет навсегда Украину... Не в том смысле, сколько месяцев он будет оккупировать, но как народ он теряет на поколения, по-моему... По-моему, навсегда. А второе – он вредит своей стране. Потому что эта война не понятна нормальным русским, которые не понимают, почему Путин, с одной стороны, говорит: "Мы – один народ", – и зачем бороться с этим народом, почему убивать братьев, сестер, как это объяснить. Почему молодой человек, которому 20 лет, сидит на танке и приезжает в Харьков? Он мог бы приехать в Харьков на автобусе или на своей машине, пойти в хороший ресторан, говорить на своем языке. Потому что в Харькове говорить на русском – никакой проблемы. Я думаю, что это историческая ошибка. И поэтому я не думал, что он это сделает. Но, к сожалению, сделал", – сказал политик.

Он отметил, что человечество забыло уроки истории ХХ века.

"Мы думали, что вошли в такой уже период, скажем, оптимизма, сотрудничества, глобализации и так далее. Но Путин это все сорвал. И по-моему, все, что будет после этой войны, будет выглядеть по-другому. Мы не вернемся к этому", – подчеркнул Квасьневский.

Гордон спросил: "Вы могли себе такое представить, что в центре Европы возможен этот ад?"

"Угрозу я видел, но такой ад, такую войну, такую агрессию, такой негуманный подход – все, что происходит в Мариуполе, – я не мог. Я думал, что даже... Знаете, лидер, который с ума сойдет, – это может быть. Но если никого нет в его окружении, кто скажет: "Так нельзя", – или нет людей на улице, которые тоже скажут: "Так невозможно. Мы не можем поддерживать это", – это очень плохо", – ответил Квасьневский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО