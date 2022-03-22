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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Квасьневский: Угрозу войны я видел, но такой ад, как происходит в Мариуполе, я не мог представить

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Российские оккупанты наносят по Мариуполю авиаудары, точное число жертв среди мирного населения неизвестно, так как из-за обстрелов власти не могут заняться поиском тел
Российские оккупанты наносят по Мариуполю авиаудары, точное число жертв среди мирного населения неизвестно, так как из-за обстрелов власти не могут заняться поиском тел
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Facebook

Экс-президент Польши Александр Квасьневский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что у него не было сомнений в том, что президент России Владимир Путин хочет захватить всю территорию Украины.

По мнению Квасьневского, для Путина это "не только политический план, но какая-то обсессия, это психологическая идея, с которой он живет". 

Квасьневский, отвечая на вопрос о том, предполагал ли он, что Путин начнет широкомасштабное вторжение в Украину, сказал: "И да, и нет". 

"Я не думал, что он решит делать это таким путем – с масштабной атакой, агрессией. Потому что, по-моему, это историческая ошибка. Он не только теряет навсегда Украину... Не в том смысле, сколько месяцев он будет оккупировать, но как народ он теряет на поколения, по-моему... По-моему, навсегда. А второе – он вредит своей стране. Потому что эта война не понятна нормальным русским, которые не понимают, почему Путин, с одной стороны, говорит: "Мы – один народ", – и зачем бороться с этим народом, почему убивать братьев, сестер, как это объяснить. Почему молодой человек, которому 20 лет, сидит на танке и приезжает в Харьков? Он мог бы приехать в Харьков на автобусе или на своей машине, пойти в хороший ресторан, говорить на своем языке. Потому что в Харькове говорить на русском – никакой проблемы. Я думаю, что это историческая ошибка. И поэтому я не думал, что он это сделает. Но, к сожалению, сделал", – сказал политик. 

Он отметил, что человечество забыло уроки истории ХХ века. 

"Мы думали, что вошли в такой уже период, скажем, оптимизма, сотрудничества, глобализации и так далее. Но Путин это все сорвал. И по-моему, все, что будет после этой войны, будет выглядеть по-другому. Мы не вернемся к этому", – подчеркнул Квасьневский.

Гордон спросил: "Вы могли себе такое представить, что в центре Европы возможен этот ад?"

"Угрозу я видел, но такой ад, такую войну, такую агрессию, такой негуманный подход – все, что происходит в Мариуполе, – я не мог. Я думал, что даже... Знаете, лидер, который с ума сойдет, – это может быть. Но если никого нет в его окружении, кто скажет: "Так нельзя", – или нет людей на улице, которые тоже скажут: "Так невозможно. Мы не можем поддерживать это", – это очень плохо", – ответил Квасьневский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Мариуполь, Александр Квасьневский, война России против Украины
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