Ядерная война, Путин, "неонацист" Зеленский. Интервью Гордона с Квасьневским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как сообщил изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали вечером 21 марта по видеосвязи, беседа длилась более 40 минут.

Главной темой интервью стала война России против Украины.

Квасьневский говорил о своих встречах и разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в его первые каденции, об идее Путина "создать снова великую Россию" и его исторической ошибке, а также о сценариях развития ситуации. Квасьневский сказал, что самый страшный из них – ядерная война.

По мнению политика, эту угрозу Путин хочет использовать как аргумент в переговорах.

"[Победит ли Украина в этой войне?] Победит. Абсолютно, по-моему, победит. Морально – нет вопросов. Победит в смысле идентичности, национальности. Рождается новая Украина. И, по-моему, для молодого поколения уже никогда не будет никаких сомнений: "Кто мы, украинцы?" Ну и третье: надеюсь, что с помощью мира, с помощью демократического мира – мы победим авторитаризм Путина, авторитаризм России. Потому что здесь борьба не только за Украину – это борьба за нас всех. Потому что если мы проиграем Путину, это означает, что авторитаризм пойдет дальше. А из-за этого надо не беспокоиться, как я сказал раньше, а надо бояться. Потому что мы знаем, как это выглядит. И для победы Украины надо делать все. Надо помочь, надо на всех этих уровнях, о которых я сказал, делать все, что возможно. И мы победим", – резюмировал экс-президент Польши.