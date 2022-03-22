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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ядерная война, Путин, "неонацист" Зеленский. Интервью Гордона с Квасьневским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с президентом Польши в 1995–2005 годах Александром Квасьневским.

Как сообщил изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали вечером 21 марта по видеосвязи, беседа длилась более 40 минут.

Главной темой интервью стала война России против Украины.

Квасьневский говорил о своих встречах и разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в его первые каденции, об идее Путина "создать снова великую Россию" и его исторической ошибке, а также о сценариях развития ситуации. Квасьневский сказал, что самый страшный из них – ядерная война.

По мнению политика, эту угрозу Путин хочет использовать как аргумент в переговорах.

"[Победит ли Украина в этой войне?] Победит. Абсолютно, по-моему, победит. Морально – нет вопросов. Победит в смысле идентичности, национальности. Рождается новая Украина. И, по-моему, для молодого поколения уже никогда не будет никаких сомнений: "Кто мы, украинцы?" Ну и третье: надеюсь, что с помощью мира, с помощью демократического мира – мы победим авторитаризм Путина, авторитаризм России. Потому что здесь борьба не только за Украину – это борьба за нас всех. Потому что если мы проиграем Путину, это означает, что авторитаризм пойдет дальше. А из-за этого надо не беспокоиться, как я сказал раньше, а надо бояться. Потому что мы знаем, как это выглядит. И для победы Украины надо делать все. Надо помочь, надо на всех этих уровнях, о которых я сказал, делать все, что возможно. И мы победим", – резюмировал экс-президент Польши.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Польша, Александр Квасьневский, трансляция, война России против Украины, интервью, авторитаризм
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