"Передавал оккупантам данные о местонахождении техники ВСУ". В Харькове сообщили о подозрении адвокату

"Досудебным расследованием установлено, что адвокат предоставлял представителям Российской Федерации сведения о местонахождении и количестве военной техники Вооруженных сил Украины в Харькове и Харьковской области. Указанные факты подозреваемый сообщал оккупантам через Telegram", – отметили в сообщении.

Для адвоката планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.