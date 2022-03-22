"Передавал оккупантам данные о местонахождении техники ВСУ". В Харькове сообщили о подозрении адвокату

"Досудебным расследованием установлено, что адвокат предоставлял представителям Российской Федерации сведения о местонахождении и количестве военной техники Вооруженных сил Украины в Харькове и Харьковской области. Указанные факты подозреваемый сообщал оккупантам через Telegram", – отметили в сообщении.
Для адвоката планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.