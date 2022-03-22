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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове предложили переименовать Московский проспект в Мариупольский

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Кожемяко предложил переименовать проспект немедленно
Кожемяко предложил переименовать проспект немедленно
Фото: Михайло Ухман / Facebook

Харьковский бизнесмен Всеволод Кожемяко предложил переименовать самую длинную улицу Харькова – Московский проспект – в Мариупольский. Об этом он написал 22 марта в Facebook.

"Московский проспект Харькова должен быть немедленно переименован в Мариупольский", – отметил бизнесмен.

По его мнению, сделать это нужно сейчас, пока украинская армия бьется за Мариуполь.

https://www.facebook.com/vsevolod.kozhemyako/posts/4959583990783903

В комментариях к посту идею поддержали.

"Переименовать необходимо будет и Московский район. После войны много каких названий улиц и проспектов будем менять в Харькове. Уберем напоминание обо всем российском", – написал Александр Дорошенко.

Московский проспект в Харькове имеет длину 18 км, современное название улица получила в 1961 году.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: Украина, Харьков, Мариуполь, война России против Украины
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