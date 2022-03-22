В Харькове предложили переименовать Московский проспект в Мариупольский

"Московский проспект Харькова должен быть немедленно переименован в Мариупольский", – отметил бизнесмен.

По его мнению, сделать это нужно сейчас, пока украинская армия бьется за Мариуполь.

В комментариях к посту идею поддержали.

"Переименовать необходимо будет и Московский район. После войны много каких названий улиц и проспектов будем менять в Харькове. Уберем напоминание обо всем российском", – написал Александр Дорошенко.

Московский проспект в Харькове имеет длину 18 км, современное название улица получила в 1961 году.