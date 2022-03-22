Гендиректор "Метинвеста": Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город

19 марта в МВД Украины сообщили, что в Мариуполе идут бои с российскими оккупантами за завод "Азовсталь" Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город. Так же считает и [совладелец "Метинвеста"] Ринат Ахметов, – сказал гендиректор. –Связь с жителями в городе практически отсутствует. В момент, когда город был окружен, в нем находилось более 400 тыс. человек. Большинство из них уже три недели прячется от обстрелов в бомбоубежищах и подвалах своих домов. Запасов еды и товаров первой необходимости, которые мы сделали в бомбохранилищах, не хватило на такой длительный срок. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа".

Рыженков добавил, что российские оккупанты обстреляли один из металлургических заводов компании, но он будет обязательно отстроен.

"Даже после обстрелов вы верим, что сможем восстановить работу завода – это позиция украинских жителей, Рината Ахметова и украинской власти”, – сказал руководитель компании.

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19 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в Мариуполе идут бои за завод "Азовсталь", оккупанты пытаются захватить его. В ходе боев за Мариуполь снаряды попали в угольный склад комбината и рядом с коксовой батареей.