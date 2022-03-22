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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор "Метинвеста": Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город

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19 марта в МВД Украины сообщили, что в Мариуполе идут бои с российскими оккупантами за завод "Азовсталь"
19 марта в МВД Украины сообщили, что в Мариуполе идут бои с российскими оккупантами за завод "Азовсталь"
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Мариуполь останется украинским городом, заявил в комментарии "РБК-Украина" генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город. Так же считает и [совладелец "Метинвеста"] Ринат Ахметов, – сказал гендиректор. –Связь с жителями в городе практически отсутствует. В момент, когда город был окружен, в нем находилось более 400 тыс. человек. Большинство из них уже три недели прячется от обстрелов в бомбоубежищах и подвалах своих домов. Запасов еды и товаров первой необходимости, которые мы сделали в бомбохранилищах, не хватило на такой длительный срок. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа".

Рыженков добавил, что российские оккупанты обстреляли один из металлургических заводов компании, но он будет обязательно отстроен.

"Даже после обстрелов вы верим, что сможем восстановить работу завода – это позиция украинских жителей, Рината Ахметова и украинской власти”, – сказал руководитель компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


19 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в Мариуполе идут бои за завод "Азовсталь", оккупанты пытаются захватить его. В ходе боев за Мариуполь снаряды попали в угольный склад комбината и рядом с коксовой батареей.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в начале нападения РФ в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Начиная с прошлой прошлой недели из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. В мирных городах их ждут убежища и гуманитарная помощь, компания "Метинвест" обустроила более 5500 тыс. мест для переселенцев в городах присутствия. Также, в кооперации с Фондом Ахметова, в Запорожье для переселенцев доставлены 80 тонн гуманитарной помощи.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный россиянами Крым.

Теги: Мариуполь, Метинвест, Азовсталь, гуманитарная катастрофа, война России против Украины, Юрий Рыженков
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