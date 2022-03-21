"Отправится в ад после Нюрнбергского процесса". Певица Шер назвала Путина военным преступником, показав фото раненного в Мариуполе ребенка

Свою публикацию она проиллюстрировала скриншотом статьи с сайта канала BBC о детях из Мариуполя, которые были ранены во время обстрелов и бомбардировок города оккупационными войсками.
"Выглядит, как военный преступник, ведет себя, как начальник концентрационного лагеря, говорит, как виновный подсудимый, отправится в ад после Нюрнбергского процесса... 2022", – написала она.
In Mariupol,Children Bear The Brunt of Putin’s War - BBC News.LOOKS LIKE A WAR CRIMINAL,WALKS LIKE CONCENTRATION CAMP COMMANDER,— Cher (@cher) March 21, 2022
TALKS LIKE A GUILTY DEFENDANT,HEADED 4 * HELL,AFTER NUREMBERG
* TRIAL..2022 https://t.co/FkDCjoS4Cj
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