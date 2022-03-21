В Харькове от российского снаряда погиб 96-летний узник концлагерей

"96-летний узник нацистских концлагерей, переживший Бухенвальд, погиб в 2022 году от российской ракеты в собственной квартире в Харькове. Это у них "операция по денацификации" называется. Российскую жестокость видит весь мир. Поэтому цивилизация сегодня на стороне Украины, которую россияне пытаются уничтожить, прикрывая собственные преступления ложью", – подчеркнул Ермак.

Администрация мемориального комплекса "Бухенвальд" в Twitter сообщила, что ошеломлена этой новостью.

В твите отметили, что Романенко был узником четырех нацистских концлагерей – Бухенвальда, Доры, Берген-Бельзена и Пенемюнде.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022