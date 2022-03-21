В Харькове от российского снаряда погиб 96-летний узник концлагерей

"96-летний узник нацистских концлагерей, переживший Бухенвальд, погиб в 2022 году от российской ракеты в собственной квартире в Харькове. Это у них "операция по денацификации" называется. Российскую жестокость видит весь мир. Поэтому цивилизация сегодня на стороне Украины, которую россияне пытаются уничтожить, прикрывая собственные преступления ложью", – подчеркнул Ермак.
Администрация мемориального комплекса "Бухенвальд" в Twitter сообщила, что ошеломлена этой новостью.
В твите отметили, что Романенко был узником четырех нацистских концлагерей – Бухенвальда, Доры, Берген-Бельзена и Пенемюнде.
Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu— Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.
Харьков наряду с Мариуполем, Сумами, Черниговом и пригородами Киева подвергается наиболее масштабным обстрелам со стороны российских оккупационных войск.
Мэр Харькова Игорь Терехов 21 марта сообщил, что в результате обстрелов в городе разрушены 972 здания, из них 778 – жилые дома.