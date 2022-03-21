За сутки в Украину вернулось 17 тыс. человек, большинство из них – мужчины – Госпогранслужба

По данным Госпогранслужбы, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулось более 351 тыс. украинцев Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Также пограничники сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулось более 351 тыс. украинцев.

Отмечается, что в то же время из Украины уехало почти 47 тыс. человек. Более 30 тыс. из них пересекли границу на украино-польском участке.

В настоящее время почти во всех направлениях отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств, сообщила Госпогранслужба.

Для пересечения границы с ЕС пограничники порекомендовали выбирать пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

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