Пограничники нашли в беби-боксе взрослого мужчину, так жена пыталась вывезти его за пределы страны – ГПСУ

Об этом пресс-центр ГПСУ проинформировал в Facebook 16 марта.
"На границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда разоблачили необычного пассажира. Его обнаружили в пункте пропуска "Россошаны" в автомобиле марки Renault, в котором ехала женщина с двумя своими детьми. Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в беби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти на ту сторону границы отца своих детей", – сказано в релизе.
Мужчину за пределы Украины не выпустили, так как во время действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать государство.
На видео, опубликованном ГПСУ, разоблаченный нарушитель говорит, что ему 36 лет и что пытался пересечь границу таким образом потому, что его "не выпускали с детьми".
На него составили админпротокол за попытку нарушения границы. Действия жены квалифицировали по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка людей через госграницу).
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.