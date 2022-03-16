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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники нашли в беби-боксе взрослого мужчину, так жена пыталась вывезти его за пределы страны – ГПСУ

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Нарушителю 36 лет, его не выпустили за границу
Нарушителю 36 лет, его не выпустили за границу
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Пограничники Черновицкого погранотряда Госпогранслужбы обнаружили в беби-боксе взрослого мужчину. Коробка была в багажнике автомобиля, который направлялся в Молдову.

Об этом пресс-центр ГПСУ проинформировал в Facebook 16 марта. 

"На границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда разоблачили необычного пассажира. Его обнаружили в пункте пропуска "Россошаны" в автомобиле марки Renault, в котором ехала женщина с двумя своими детьми. Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в беби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти на ту сторону границы отца своих детей", – сказано в релизе. 

Мужчину за пределы Украины не выпустили, так как во время действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать государство. 

На видео, опубликованном ГПСУ, разоблаченный нарушитель говорит, что ему 36 лет и что пытался пересечь границу таким образом потому, что его "не выпускали с детьми". 

На него составили админпротокол за попытку нарушения границы. Действия жены квалифицировали по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка людей через госграницу). 

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/297040715868139

Контекст:

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизациюВерховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля. 

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.

25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: граница, Госпогранслужба, мобилизация, пограничники, военное положение, ГПСУ, война России против Украины, беби-бокс
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