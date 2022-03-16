Пограничники нашли в беби-боксе взрослого мужчину, так жена пыталась вывезти его за пределы страны – ГПСУ

Нарушителю 36 лет, его не выпустили за границу Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Об этом пресс-центр ГПСУ проинформировал в Facebook 16 марта.

"На границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда разоблачили необычного пассажира. Его обнаружили в пункте пропуска "Россошаны" в автомобиле марки Renault, в котором ехала женщина с двумя своими детьми. Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в беби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти на ту сторону границы отца своих детей", – сказано в релизе.

Мужчину за пределы Украины не выпустили, так как во время действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать государство.

На видео, опубликованном ГПСУ, разоблаченный нарушитель говорит, что ему 36 лет и что пытался пересечь границу таким образом потому, что его "не выпускали с детьми".

На него составили админпротокол за попытку нарушения границы. Действия жены квалифицировали по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка людей через госграницу).