Мобилизация в Украине. Первыми призвали резервистов, а тех, кто раньше не служил, будут отправлять в учебные центры, сообщили в ВСУ

Горбач: Сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, не входивших в число резервистов первой очереди Скриншот: UkraineMediaCenter Kyiv / YouTube

Трансляция велась на YouTube-канале Украинского медиацентра.

Горбач рассказал, что такое мобилизация, призыв и резерв, а потом сообщил, кто первым попал под мобилизацию.

"В первую очередь комплектование воинских частей происходило за счет резервистов первой очереди и резервистов, которые заключили контракт на службу в военном резерве", – сказал он.

По словам Горбача, таких украинцев сразу направляли в воинские части, так как они не нуждаются в подготовке и могут быть привлечены к защите государства сразу.

"Остальные категории граждан также уже привлекаются к мобилизации. Граждане, которые раньше проходили службу и имеют соответствующий опыт на определенных должностях, тоже могут быть направлены непосредственно в воинские части. Граждане, которые раньше не проходили службу, но подлежат мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины, где проходят подготовку и только после этого направляются в воинские части для выполнения задач по обороне", – добавил он.

Внутренне перемещенные лица, которые подлежали мобилизации в регионе, где проживали до переезда, должны стать на учет по фактическому месту жительства, напомнил Горбач. После этого, как сказал военнослужащий, они "в таком же порядке, как и все остальные категории граждан, могут быть мобилизованы и в дальнейшем направлены в воинские части или учебные центры".

Он подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает мобилизацию по регионам, такие вопросы предусмотрены мобилизационными планами.

"Они могут быть направлены в те воинские части, где это необходимо", – добавил Горбач.

По его словам, сейчас идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.

"Почти 100% резервистов, которые были на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и сегодня выполняют задачи по обороне. Поэтому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, не входивших в резервистов первой очереди, а также других категорий", – сообщил он.