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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизация в Украине. Первыми призвали резервистов, а тех, кто раньше не служил, будут отправлять в учебные центры, сообщили в ВСУ

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Горбач: Сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, не входивших в число резервистов первой очереди
Горбач: Сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, не входивших в число резервистов первой очереди
Скриншот: UkraineMediaCenter Kyiv / YouTube

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач 15 марта на онлайн-брифинге рассказал о порядке мобилизации украинцев в условиях военного времени и ответил на вопросы, которые, по его словам, чаще всего задают представители СМИ и граждане.

Трансляция велась на YouTube-канале Украинского медиацентра. 

Горбач рассказал, что такое мобилизация, призыв и резерв, а потом сообщил, кто первым попал под мобилизацию. 

"В первую очередь комплектование воинских частей происходило за счет резервистов первой очереди и резервистов, которые заключили контракт на службу в военном резерве", – сказал он. 

По словам Горбача, таких украинцев сразу направляли в воинские части, так как они не нуждаются в подготовке и могут быть привлечены к защите государства сразу. 

"Остальные категории граждан также уже привлекаются к мобилизации. Граждане, которые раньше проходили службу и имеют соответствующий опыт на определенных должностях, тоже могут быть направлены непосредственно в воинские части. Граждане, которые раньше не проходили службу, но подлежат мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины, где проходят подготовку и только после этого направляются в воинские части для выполнения задач по обороне", – добавил он. 

Внутренне перемещенные лица, которые подлежали мобилизации в регионе, где проживали до переезда, должны стать на учет по фактическому месту жительства, напомнил Горбач. После этого, как сказал военнослужащий, они "в таком же порядке, как и все остальные категории граждан, могут быть мобилизованы и в дальнейшем направлены в воинские части или учебные центры". 

Он подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает мобилизацию по регионам, такие вопросы предусмотрены мобилизационными планами. 

"Они могут быть направлены в те воинские части, где это необходимо", – добавил Горбач. 

По его словам, сейчас идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди. 

"Почти 100% резервистов, которые были на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и сегодня выполняют задачи по обороне. Поэтому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, не входивших в резервистов первой очереди, а также других категорий", – сообщил он. 

Контекст:

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизациюВерховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.

Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля. 

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мобилизация, призыв, военное положение, война России против Украины, Сухопутные войска Украины
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