Украинец предъявил пограничникам военный билет, где было указано, что он признан непригодным к военной службе в связи с беременностью

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд из Украины ограничен Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Сегодня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого было указано, что его комиссовали из-за беременности", – говорится в сообщении.

Мужчина хотел выехать в Молдову.

"В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом. В частности, было указано что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства обороны Украины №402 от 14 августе 2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" – с усложненным течением", – сообщили в ГПСУ.

Украинца передали полиции, которая должна разобраться, что это: "неординарный случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до двух лет ограничения свободы".