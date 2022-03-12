Украинец предъявил пограничникам военный билет, где было указано, что он признан непригодным к военной службе в связи с беременностью

"Сегодня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого было указано, что его комиссовали из-за беременности", – говорится в сообщении.
Мужчина хотел выехать в Молдову.
"В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом. В частности, было указано что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства обороны Украины №402 от 14 августе 2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" – с усложненным течением", – сообщили в ГПСУ.
Украинца передали полиции, которая должна разобраться, что это: "неординарный случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до двух лет ограничения свободы".
24 февраля президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.
Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.