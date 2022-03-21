В Харькове оккупанты уничтожили около тысячи зданий

В Харькове разрушено около 800 жилых домов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Мэр города сообщил, что местные власти изучают варианты обновления города.

"Сегодня мы уже активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть четкое понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что вместе мы все выполним", – сказал Терехов.

20 марта сайт мэрии Харькова сообщил, что более 1100 волонтеров помогают убирать город после бомбардировок. Создано девять районных волонтерских организаций. Сотрудники коммунальных предприятий вместе с добровольцами под обстрелами расчищают завалы, вывозят мусор и ремонтируют поврежденные дома.

По информации главы Харьковской областной государственной админстрации Олега Синегубова, в ночь на 21 марта оккупанты активизировались. Об этом он сообщил в Telegram.

"Российские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивной системы залпового огня. Но наши военные удерживают оборону! Как и в предыдущие дни, благодаря ВСУ, вражеская авиация по Харькову утратила активность", – уточнил Синугебов.