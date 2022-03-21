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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове оккупанты уничтожили около тысячи зданий

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В Харькове разрушено около 800 жилых домов
В Харькове разрушено около 800 жилых домов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Харьковский городской голова Игорь Терехов 21 марта в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате обстрелов в Харькове разрушены 972 здания, из них 778 – жилые дома. Об этом информирует Общественное.

Мэр города сообщил, что местные власти изучают варианты обновления города.

"Сегодня мы уже активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть четкое понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что вместе мы все выполним", – сказал Терехов.

20 марта сайт мэрии Харькова сообщил, что более 1100 волонтеров помогают убирать город после бомбардировок. Создано девять районных волонтерских организаций. Сотрудники коммунальных предприятий вместе с добровольцами под обстрелами расчищают завалы, вывозят мусор и ремонтируют поврежденные дома.

По информации главы Харьковской областной государственной админстрации Олега Синегубова, в ночь на 21 марта оккупанты активизировались. Об этом он сообщил в Telegram.

"Российские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивной системы залпового огня. Но наши военные удерживают оборону! Как и в предыдущие дни, благодаря ВСУ, вражеская авиация по Харькову утратила активность", – уточнил Синугебов.

Контекст:

Харьков, наряду с Мариуполем, Сумами, Черниговом и пригородами Киева, подвергается наиболее масштабным обстрелам со стороны российских оккупационных войск.

По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова.

Теги: Харьков, добровольцы, волонтеры, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины
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