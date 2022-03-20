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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьков и пригороды за сутки обстреляли 38 раз, известно о по меньшей мере пяти погибших

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Харьков продолжают обстреливать оккупанты
Харьков продолжают обстреливать оккупанты
Фото: Вячеслав Марков / Facebook

За минувшие сутки Харьков и населенные пункты в области подверглись 38 обстрелам российских захватчиков. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram утром 20 марта.

"За эти сутки оккупанты нанесли 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из РСЗО: это районы Салтовка, Циркуны, ХТЗ, Дергачи", – написал Синегубов.

Он отметил, что благодаря Вооруженным Силам Украины, россияне существенно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом, но над городом зафиксированы вражеские разведывательные летательные аппараты.

Синегубов также сообщил, что утром 20 марта украинские воины не допустили проникновения российских ДРГ в Харьков.

"Утром украинские военные пресекли попытку проникнуть в город российских подразделений диверсионно-разведывательных групп. Оккупанты открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Но наши бойцы разгромили оккупантов", – написал чиновник.

По его словам, противник также потерпел неудачу при попытке прорвать оборону ВСУ в Изюмском направлении

"В направлении на Изюм противник пытался прорвать оборону наших войск, однако безуспешно. Кроме того, украинская армия под Изюмом ликвидировала полковника, заместителя руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации. И так будет со всеми, кто отважится нападать на наши земли", – написал Синегубов.

В результате обстрела Харькова оккупантами в ночь с 19 на 20 марта только в Индустриальном районе города погибли пять мирных жителей, сообщил помощник начальника управления Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков.

"Среди погибших мальчик, которому было всего девять лет", – написал Марков.

https://www.facebook.com/cyber.hnuvs/posts/1637208913312934

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков, наряду с Мариуполем, Сумами, Черниговом и пригородами Киева, подвергается наиболее масштабным обстрелам со стороны российских оккупационных войск.

По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова

По состоянию на 17 марта в Харькове обстрелами разрушено 708 зданий, из которых 600 – жилые многоэтажные дома, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Теги: Харьков, Изюм, Харьковская область, диверсанты, РСЗО, дети, война России против Украины, ребенок, погибшие, Олег Синегубов
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