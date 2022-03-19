Синегубов: В результате обстрела в Харькове погибли мужчина и девятилетний ребенок

"Сутки на Харьковщине сравнительно спокойные. Но для нас каждый обстрел – это болезненное испытание. В результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ погибли гражданские – мужчина и девятилетний ребенок. Приносим искренние соболезнования родным", – написал он.

Контекст: Харьков наряду с Мариуполем, Сумами, Черниговом и пригородами Киева подвергается наиболее масштабным обстрелам со стороны российских оккупационных войск. По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова. По состоянию на 17 марта в Харькове обстрелами уничтожено 708 зданий, из которых 600 – жилые многоэтажные дома, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.