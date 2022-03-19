Зеленский: Под Изюм российские войска бросили людей из учебных центров. Они не выдерживают и получаса в бою

"Тяжелые бои в Харьковской области – особенно тяжелые под Изюмом. Российские войска бросили туда даже людей из учебных центров. Совершенно неподготовленный контингент. Людей, которые не выдерживают и получаса в бою", – сказал Зеленский.
В Киевской, Сумской, Черниговской областях, а также на юге, по словам президента, продвижение российской армии было остановлено.
"Первоначальный план российских военных по захвату нашего государства провалился. И чувствуется, что они не знают, что можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего, кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины, кроме постоянных ударов по гражданскому населению, по мирным городам, по людям, по детям, ракет, авиабомб, обстрелов из "Градов" и "Ураганов". Ничего, кроме разрушения невоенной инфраструктуры – жилых домов, больниц, школ, церквей", – сказал президент.
Но эта тактика, подчеркнул он, только усугубляет ситуацию для РФ.
"Приводит к новым и новым разрушительным санкциям. Побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции. Позволяет объединять для давления на Россию даже государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными", – отметил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – отметили в министерстве.
В отчете за 16 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.
В комментарии hromadske председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал Изюм критической точкой. Он сказал, что оккупационные войска несут в боях "сокрушительные потери", но город остается в окружении, там нет электричества, тепла и мобильной связи.