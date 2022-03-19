Зеленский: Под Изюм российские войска бросили людей из учебных центров. Они не выдерживают и получаса в бою

"Тяжелые бои в Харьковской области – особенно тяжелые под Изюмом. Российские войска бросили туда даже людей из учебных центров. Совершенно неподготовленный контингент. Людей, которые не выдерживают и получаса в бою", – сказал Зеленский.

В Киевской, Сумской, Черниговской областях, а также на юге, по словам президента, продвижение российской армии было остановлено.

"Первоначальный план российских военных по захвату нашего государства провалился. И чувствуется, что они не знают, что можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего, кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины, кроме постоянных ударов по гражданскому населению, по мирным городам, по людям, по детям, ракет, авиабомб, обстрелов из "Градов" и "Ураганов". Ничего, кроме разрушения невоенной инфраструктуры – жилых домов, больниц, школ, церквей", – сказал президент.

Но эта тактика, подчеркнул он, только усугубляет ситуацию для РФ.

"Приводит к новым и новым разрушительным санкциям. Побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции. Позволяет объединять для давления на Россию даже государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными", – отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)