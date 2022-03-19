ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Под Изюм российские войска бросили людей из учебных центров. Они не выдерживают и получаса в бою

Зеленский: Первоначальный план российских военных по захвату нашего государства провалился
Зеленский: Первоначальный план российских военных по захвату нашего государства провалился 
Фото: president.gov.ua

Во время вечернего видеообращения за 18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины остановили оккупационные войска почти на всех направлениях, но в ряде населенных пунктов, в частности, в Изюме Харьковской области, продолжаются интенсивные бои. Обращение главы государства опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Тяжелые бои в Харьковской области – особенно тяжелые под Изюмом. Российские войска бросили туда даже людей из учебных центров. Совершенно неподготовленный контингент. Людей, которые не выдерживают и получаса в бою", – сказал Зеленский. 

В Киевской, Сумской, Черниговской областях, а также на юге, по словам президента, продвижение российской армии было остановлено. 

"Первоначальный план российских военных по захвату нашего государства провалился. И чувствуется, что они не знают, что можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего, кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины, кроме постоянных ударов по гражданскому населению, по мирным городам, по людям, по детям, ракет, авиабомб, обстрелов из "Градов" и "Ураганов". Ничего, кроме разрушения невоенной инфраструктуры – жилых домов, больниц, школ, церквей", – сказал президент.

Но эта тактика, подчеркнул он, только усугубляет ситуацию для РФ.

"Приводит к новым и новым разрушительным санкциям. Побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции. Позволяет объединять для давления на Россию даже  государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными", – отметил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/983823845576389/

Контекст:

Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – отметили в министерстве.

В отчете за 16 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление

В комментарии hromadske председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал Изюм критической точкой. Он сказал, что оккупационные войска несут в боях "сокрушительные потери", но город остается в окружении, там нет электричества, тепла и мобильной связи.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: война, Сумская область, Киевская область, Изюм, Харьковская область, нападение, Черниговская область, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (48470)
2
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (27477)
3
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (26611)
4
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (22541)
5
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (22243)
6
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (21459)
7
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (19905)
8
Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца (14495)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS