"Танки б/у, можно без башни". В Харьковской области объявили многомиллионный тендер на "кацапскую технику"

"Танки б/у, можно без башни, горелые из кацапских воинских частей", – говорится в объявлении.

Информация о торгах размещена Близнюковским поселковым советом Харьковской области 26 февраля, через два дня после масштабного вторжения в Украину российских войск. Предложения принимаются до 29 марта, а сам аукцион назначен на 4 мая.

Ожидаемая стоимость лота – 100 млн грн. Торги – открытые.

Через тендер хотят приобрести 500 единиц техники, то есть танков.

Скриншот: prozorro.gov.ua

Война России против Украины. Главное

По состоянию на 18 марта российские оккупанты потеряли в Украине 450 танков. Это данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.