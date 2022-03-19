Фонд Яценюка "Открой Украину" отправил помощь в Харьков

С первых дней войны фонд направил помощь военным и гуманитарные грузы на 17,3 млн грн Фото: Open Ukraine / Facebook

"Харьков сейчас как никогда нуждается в нашей поддержке. Поэтому по поручению учредителя фонда сюда направляется груз гуманитарной помощи с продуктами питания и средствами личной гигиены", – сказано в сообщении.

Отправленная помощь включает:

более 20 тонн муки;

20 тонн воды;

две тонны мясо-колбасных изделий;

консервы и масло;

медикаменты и средства гигиены для детей и взрослых.

"Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" помогает защитникам и украинцам, оказавшимся в беде в результате российской агрессии. С первых дней войны уже была направлена помощь военным и гуманитарные грузы на 17,3 млн грн. Поддержка нуждающихся в помощи продолжается. Все отстроим и станем лучше. Вместе к победе!" – подытожили в фонде "Открой Украину".

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