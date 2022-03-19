Фонд Яценюка "Открой Украину" отправил помощь в Харьков

"Харьков сейчас как никогда нуждается в нашей поддержке. Поэтому по поручению учредителя фонда сюда направляется груз гуманитарной помощи с продуктами питания и средствами личной гигиены", – сказано в сообщении.
Отправленная помощь включает:
"Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" помогает защитникам и украинцам, оказавшимся в беде в результате российской агрессии. С первых дней войны уже была направлена помощь военным и гуманитарные грузы на 17,3 млн грн. Поддержка нуждающихся в помощи продолжается. Все отстроим и станем лучше. Вместе к победе!" – подытожили в фонде "Открой Украину".
Война России против Украины. Главное
Харьков наряду с Мариуполем, Сумами, Черниговом и пригородами Киева подвергается наиболее масштабным обстрелам со стороны российских оккупационных войск.
По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова.
По состоянию на 17 марта в Харькове обстрелами уничтожено 708 зданий, из которых 600 – жилые многоэтажные дома, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.