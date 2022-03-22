Хакеры Anonymous взломали базу данных Nestle, которая отказалась уходить с российского рынка

"Коллектив Anonymous слил базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle. Утечка 10 ГБ данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestle и так далее", – говорится в сообщении хакеров.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj — Anonymous TV * (@YourAnonTV) March 22, 2022

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Как отмечают в корпорации, Nestlе – крупнейшая в мире компания в сфере производства продуктов питания и напитков, представленная в 186 странах. Ее сотрудниками являются 270 тыс. человек.

