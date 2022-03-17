Nestle отказалась уходить с российского рынка – Шмыгаль

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги, уплаченные в бюджет страны-террориста, – это финансирование убийств беззащитных детей и женщин", – написал Шмыгаль.
Он выразил надежду, что Nestle все же изменит свое решение.
Поговорив з CEO @Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022
Как отмечают в корпорации, Nestlе – крупнейшая в мире компания в сфере производства продуктов питания и напитков, представленная в 186 странах. Ее сотрудниками являются 270 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
За новую агрессию против Украины в течение февраля – марта Европейский союз и многие страны ввели санкции против России и Беларуси, которая поддерживает эту агрессию. В частности, ЕС запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.
Из России также уже ушли сотни зарубежных компаний, а курс рубля значительно упал.