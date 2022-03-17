Nestle отказалась уходить с российского рынка – Шмыгаль

Шмыгаль выразил надежду, что Nestle все же изменит свое решение Фото: Денис Шмигаль / Faceboоk

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги, уплаченные в бюджет страны-террориста, – это финансирование убийств беззащитных детей и женщин", – написал Шмыгаль.

Он выразил надежду, что Nestle все же изменит свое решение.

Поговорив з CEO @Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

Как отмечают в корпорации, Nestlе – крупнейшая в мире компания в сфере производства продуктов питания и напитков, представленная в 186 странах. Ее сотрудниками являются 270 тыс. человек.

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