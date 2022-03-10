В РФ составили список компаний, имущество которых могут национализировать. В нем McDonald’s, IKEA, Apple, Microsoft

Среди компаний, о национализации которых заговорили в РФ, оказался McDonald’s Фото: depositphotos.com

По его словам, пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

Глава организации отметил: у властей РФ уже сформировалась единая позиция по поводу того, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России.

По его словам, попадание в так называемый "антисанкционный черный список" означает, что у компаний могут арестовывать счета и активы, вводить внешнее управление, национализировать имущество. Также, как подчеркнул Павлов, руководство этих компаний может быть привлечено к уголовной ответственности "за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере".