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В РФ составили список компаний, имущество которых могут национализировать. В нем McDonald’s, IKEA, Apple, Microsoft

Среди компаний, о национализации которых заговорили в РФ, оказался McDonald&rsquo;s
Среди компаний, о национализации которых заговорили в РФ, оказался McDonald’s
Фото: depositphotos.com

В правительство и генпрокуратуру РФ направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Перечень подготовила организация "Общественная потребительская инициатива", о чем "Известиям" сообщил глава организации Олег Павлов.

По его словам, пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

Глава организации отметил: у властей РФ уже сформировалась единая позиция по поводу того, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России. 

По его словам, попадание в так называемый "антисанкционный черный список" означает, что у компаний могут арестовывать счета и активы, вводить внешнее управление, национализировать имущество. Также, как подчеркнул Павлов, руководство этих компаний может быть привлечено к уголовной ответственности "за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере".

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page.

В частности, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.

Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.

Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.

Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Microsoft, Apple, бизнес, Shell, Toyota, национализм, McDonald's, торговля, IBM, война России против Украины, IKEA, Volkswagen, Porsche
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