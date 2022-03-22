"Отряд Боба Марли. Убитых не убьешь". В Мариуполе обезвредили российского оккупанта

"Прикрывая направление возможного движения военной техники, защитники города-героя успешно обезвредили разведчика с временно оккупированных территорий Украины. Его военная форма была отмечена шевроном с надписью "Отряд Боба Марли. Убитых не убьешь". Орк смертельно ошибался", – отметили в релизе.
В ГПСУ также рассказали, что на одной из улиц Мариуполя российские оккупанты начали наступление под прикрытием бронированной техники.
"Огневым поражением пограничники сразу прекратили атаку трех человек кавказской внешности. Противотанковыми средствами превращена в металлолом одна рашистская БМП. Еще около 10 орков уничтожены на месте прицельным сосредоточенным огнем. Враг отступил", – уточнили пограничники.
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в организации отмечают, что фактические цифры намного выше.