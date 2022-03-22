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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отряд Боба Марли. Убитых не убьешь". В Мариуполе обезвредили российского оккупанта

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Украинские военные уничтожили российскую БМП
Украинские военные уничтожили российскую БМП
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Вечером 21 марта украинские военные ликвидировали в Мариуполе российского разведчика. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Прикрывая направление возможного движения военной техники, защитники города-героя успешно обезвредили разведчика с временно оккупированных территорий Украины. Его военная форма была отмечена шевроном с надписью "Отряд Боба Марли. Убитых не убьешь". Орк смертельно ошибался", – отметили в релизе.

В ГПСУ также рассказали, что на одной из улиц Мариуполя российские оккупанты начали наступление под прикрытием бронированной техники. 

"Огневым поражением пограничники сразу прекратили атаку трех человек кавказской внешности. Противотанковыми средствами превращена в металлолом одна рашистская БМП. Еще около 10 орков уничтожены на месте прицельным сосредоточенным огнем. Враг отступил", – уточнили пограничники.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в организации отмечают, что фактические цифры намного выше.

Теги: Украина, Госпогранслужба, Мариуполь, пограничники, ГПСУ, разведчики, война России против Украины, БМП, военная форма, металлолом
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