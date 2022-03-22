Польша предложила исключить Россию из G20 и получила "положительный сигнал" от США

"Наше предложение исключить из группы G20 Россию и заменить ее Польшей представители американской администрации встретили с пониманием. Джина Раймондо, министр торговли США, заявила, что передаст это предложение президенту США Джо Байдену, а само предложение было встречено с большим одобрением", – сказал Новак.

При этом, подчеркивает издание, одобрения США для исключения России недостаточно – решение должно быть принято единогласно. Министр считает, что его могут заблокировать Индия, Китай или председательствующая в G20 Индонезия.

При этом, заявил Новак, идея настолько понравилась Соединенным Штатам, что страна готова покинуть организацию и создать новое объединение.