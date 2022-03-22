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Польша предложила исключить Россию из G20 и получила "положительный сигнал" от США

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Польша хочет занять место России в G20
Польша хочет занять место России в G20
Фото: EPA

Польша предложила исключить Россию из неформального объединения крупнейших экономик мира G20 в качестве наказания за нападение на Украину. Об этом на брифинге в Варшаве 22 марта заявил министр развития и технологий Польши Петр Новак, пишет издание Gospodarka.pl.

"Наше предложение исключить из группы G20 Россию и заменить ее Польшей представители американской администрации встретили с пониманием. Джина Раймондо, министр торговли США, заявила, что передаст это предложение президенту США Джо Байдену, а само предложение было встречено с большим одобрением", – сказал Новак.

При этом, подчеркивает издание, одобрения США для исключения России недостаточно – решение должно быть принято единогласно. Министр считает, что его могут заблокировать Индия, Китай или председательствующая в G20 Индонезия.

При этом, заявил Новак, идея настолько понравилась Соединенным Штатам, что страна готова покинуть организацию и создать новое объединение.

Контекст:

Россия была исключена из "Большой восьмерки" (в G7 остались США, Канада, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Япония) в 2014 году, вскоре после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на Донбассе. Однако она по-прежнему состоит в более широком аналоге "восьмерки" – G20.

На данный момент в "Большую двадцатку", кроме России и стран G7, входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Европейский союз.

На страны G20 приходится около 85% мирового ВВП.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, G20, вторжение, война России против Украины
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