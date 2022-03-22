С оккупированных территорий Донбасса в РФ принудительно вывозят женщин и детей – Денисова

После полномасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля, свои дома покинули более 10 млн жителей Украины Фото: EPA

"В населенных пунктах, в которые входят рашистские войска, для жителей организуются так называемые "гуманитарные коридоры" для вывоза на территорию страны-агрессора. Женщин, детей, пожилых людей обыскивают, отбирают украинские документы, телефоны и отправляют в приграничные области РФ. Там их размещают в концентрационных лагерях с последующим перемещением в депрессивные регионы России на поселения", – написала Денисова.

Она отметила, что люди "остались без средств связи с родными, часто не имеют еды, предметов первой необходимости".

"Сейчас данных о количестве вывезенных лиц нет. Офисом генерального прокурора проводится досудебное расследование по факту незаконного вывоза в РФ 2389 детей с оккупированных территорий Донбасса. Но рашистская пресса, склонная к искажению реальности в сторону преувеличения захватнических достижений, отмечает 206 тыс. переселенцев с Донбасса", – подчеркнула Денисова.

По ее словам, попытки создать подобные "гуманитарные границы" в РФ фиксировались также в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

"Судьба принудительно вывезенных людей неизвестна", – добавила омбудсмен.

Такие действия государства-агрессора квалифицируются как похищение людей, что является военным преступлением, а также нарушением ряда статей международных конвенций и пактов по правам человека, указала Денисова.

Она обратилась к международному сообществу, призвав "учесть террористическую деятельность войск государства-агрессора при определении границ санкционного давления на РФ".

В то же время омбудсмен призвала граждан Украины не доверять оккупантам, а для эвакуации "использовать исключительно согласованные гуманитарные коридоры, объявленные на страницах органов власти Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)