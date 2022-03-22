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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С оккупированных территорий Донбасса в РФ принудительно вывозят женщин и детей – Денисова

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После полномасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля, свои дома покинули более 10 млн жителей Украины
После полномасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля, свои дома покинули более 10 млн жителей Украины
Фото: EPA

С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей россияне массово принудительно вывозят женщин и детей на территорию РФ. Об этом 22 марта в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В населенных пунктах, в которые входят рашистские войска, для жителей организуются так называемые "гуманитарные коридоры" для вывоза на территорию страны-агрессора. Женщин, детей, пожилых людей обыскивают, отбирают украинские документы, телефоны и отправляют в приграничные области РФ. Там их размещают в концентрационных лагерях с последующим перемещением в депрессивные регионы России на поселения", – написала Денисова.

Она отметила, что люди "остались без средств связи с родными, часто не имеют еды, предметов первой необходимости".

"Сейчас данных о количестве вывезенных лиц нет. Офисом генерального прокурора проводится досудебное расследование по факту незаконного вывоза в РФ 2389 детей с оккупированных территорий Донбасса. Но рашистская пресса, склонная к искажению реальности в сторону преувеличения захватнических достижений, отмечает 206 тыс. переселенцев с Донбасса", – подчеркнула Денисова.

По ее словам, попытки создать подобные "гуманитарные границы" в РФ фиксировались также в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

"Судьба принудительно вывезенных людей неизвестна", – добавила омбудсмен.

Такие действия государства-агрессора квалифицируются как похищение людей, что является военным преступлением, а также нарушением ряда статей международных конвенций и пактов по правам человека, указала Денисова.

Она обратилась к международному сообществу, призвав "учесть террористическую деятельность войск государства-агрессора при определении границ санкционного давления на РФ".

В то же время омбудсмен призвала граждан Украины не доверять оккупантам, а для эвакуации "использовать исключительно согласованные гуманитарные коридоры, объявленные на страницах органов власти Украины".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/506984870782790

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, свои дома покинули более 10 млн жителей Украины, около 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами (более 53% – женщины), примерно 3,3 млн человек бежали в соседние с Украиной страны, говорится в релизе Международной организации по миграции, опубликованном 21 марта на сайте ООН.

По информации МИД Украины, 19 марта российские военные незаконно вывезли на территорию РФ 2389 детей с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Украина, миграция, Луганская область, Донецкая область, Людмила Денисова, Донбасс, захват, военные, похищение, переселенцы, вторжение, дети, расследование, преступление, омбудсмен, война России против Украины, женщины, конвенция, обыски, население, нарушение, российские военные
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