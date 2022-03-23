В осажденном оккупантами Мариуполе остается около 100 тыс. человек – Зеленский

"По состоянию на сейчас в городе находится около 100 тыс. человек. В бесчеловечных условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками", – сказал глава государства.
Он напомнил, что украинские власти уже несколько недель пытаются организовать стабильные гуманитарные коридоры в город, но почти все попытки срывают российские оккупанты – "обстрелами или сознательным террором".
"Сегодня одна из гуманитарных колонн была просто захвачена оккупантами. На согласованном маршруте возле Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов", – рассказал Зеленский.
Он заверил, что украинские власти делают все для освобождения людей и разблокирования гуманитарных коридоров, и поблагодарил министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, который первым из европейских политиков озвучил намерение сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь.
"Ожидаем реализации этого замысла руководителя греческого МИД уже в ближайшие дни", – сказал президент Украины.
Он рассказал, что несмотря на все сложности, 22 марта Мариуполь покинули 7 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По данным Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. 15 марта местные власти оценивали количество оставшихся в городе жителей в 350 тыс.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. С 14 марта из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.