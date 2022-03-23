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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В осажденном оккупантами Мариуполе остается около 100 тыс. человек – Зеленский

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Зеленский поблагодарил главу МИД Греции за намерение лично сопровождать колонну с гуманитарной помощью в Мариуполь
Зеленский поблагодарил главу МИД Греции за намерение лично сопровождать колонну с гуманитарной помощью в Мариуполь
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 22 марта рассказал, что в осажденном оккупантами Мариуполе Донецкой области остается около 100 тыс. человек. Его обращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"По состоянию на сейчас в городе находится около 100 тыс. человек. В бесчеловечных условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками", – сказал глава государства.

Он напомнил, что украинские власти уже несколько недель пытаются организовать стабильные гуманитарные коридоры в город, но почти все попытки срывают российские оккупанты – "обстрелами или сознательным террором".

"Сегодня одна из гуманитарных колонн была просто захвачена оккупантами. На согласованном маршруте возле Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов", – рассказал Зеленский. 

Он заверил, что украинские власти делают все для освобождения людей и разблокирования гуманитарных коридоров, и поблагодарил министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, который первым из европейских политиков озвучил намерение сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь.

"Ожидаем реализации этого замысла руководителя греческого МИД уже в ближайшие дни", – сказал президент Украины.

Он рассказал, что несмотря на все сложности, 22 марта Мариуполь покинули 7 тыс. человек. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/373944877707265/

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. 

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По данным Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. 15 марта местные власти оценивали количество оставшихся в городе жителей в 350 тыс

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. С 14 марта из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. 

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Донецкая область, Мариуполь, гуманитарный коридор, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Никос Дендиас
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