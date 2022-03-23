В осажденном оккупантами Мариуполе остается около 100 тыс. человек – Зеленский

Зеленский поблагодарил главу МИД Греции за намерение лично сопровождать колонну с гуманитарной помощью в Мариуполь Фото: president.gov.ua

"По состоянию на сейчас в городе находится около 100 тыс. человек. В бесчеловечных условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками", – сказал глава государства.

Он напомнил, что украинские власти уже несколько недель пытаются организовать стабильные гуманитарные коридоры в город, но почти все попытки срывают российские оккупанты – "обстрелами или сознательным террором".

"Сегодня одна из гуманитарных колонн была просто захвачена оккупантами. На согласованном маршруте возле Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов", – рассказал Зеленский.

Он заверил, что украинские власти делают все для освобождения людей и разблокирования гуманитарных коридоров, и поблагодарил министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, который первым из европейских политиков озвучил намерение сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь.

"Ожидаем реализации этого замысла руководителя греческого МИД уже в ближайшие дни", – сказал президент Украины.

Он рассказал, что несмотря на все сложности, 22 марта Мариуполь покинули 7 тыс. человек.

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