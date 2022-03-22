Замкомандира "Азова" Калина: Как тебе спится сейчас, мир? Когда жители Мариуполя не могут сомкнуть глаз из-за постоянных бомбардировок

"Вчера бойцы полка "Азов" послали в известном направлении один вражеский катер, уничтожив его вместе с экипажем. Сегодня азовцами и бойцами 36-й бригады были уничтожены один вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня и один самолет. Уничтожены два танка и вражеская пехота. В Мариуполе продолжаются тяжелые бои, путинская орда покрывает нашу землю своими трупами, которых не собираются забирать, а позади пехоты, которую бросают на штурм города, стоят расстрельные команды. Это даже представить трудно в XXI веке, путинизм в лучших его проявлениях. Враг, не имея возможности преодолеть оборону Мариуполя, сбрасывает на город сверхмощные бомбы, уничтожает здания, убивает людей танками, утюжит кораблями, артиллерией..." – сказал он.
Калина напомнил, что накануне оккупанты обстреляли автобусы с детьми, эвакуированными из Мариуполя в Запорожье.
"Российские чудовища нагло, безжалостно и показательно уничтожают население нашей страны. Они морят горожан холодом и голодом. Как тебе спится сейчас, мир? Когда жители мирного приморского города не могут сомкнуть глаз из-за постоянных бомбардировок. Вкусный стейк вы сегодня съели? Позвольте спросить: а какого года выпуска было вино? В то время, когда жителям города нечего есть и пить. Вы, вероятно, очень обеспокоены ситуацией в Мариуполе. Но это ведь не ваши граждане – потому чего спешить? Подчеркиваю: если не выстоим мы, украинцы, то завтра такая же ситуация будет ждать вас", – предупредил азовец.
Он добавил, что защитники города будут обороняться, пока хватит сил.
"Мы видим призывы нашего народа по всей стране и за ее пределами спасти Мариуполь. И мы благодарны вам, потому что ребята воюют ради вас, украинцев, ради детей, ради родителей, ради будущего. Мы боремся свыше своих сил в бесчеловечных условиях. И будем бороться за наших людей, пока хватит сил. Мариуполь – это Украина!!!" – подытожил Калина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.