Замкомандира "Азова" Калина: Как тебе спится сейчас, мир? Когда жители Мариуполя не могут сомкнуть глаз из-за постоянных бомбардировок

Калина: Вкусный стейк вы сегодня съели? Позвольте спросить: а какого года выпуска было вино? Скриншот: Азов – Маріуполь / Telegram

"Вчера бойцы полка "Азов" послали в известном направлении один вражеский катер, уничтожив его вместе с экипажем. Сегодня азовцами и бойцами 36-й бригады были уничтожены один вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня и один самолет. Уничтожены два танка и вражеская пехота. В Мариуполе продолжаются тяжелые бои, путинская орда покрывает нашу землю своими трупами, которых не собираются забирать, а позади пехоты, которую бросают на штурм города, стоят расстрельные команды. Это даже представить трудно в XXI веке, путинизм в лучших его проявлениях. Враг, не имея возможности преодолеть оборону Мариуполя, сбрасывает на город сверхмощные бомбы, уничтожает здания, убивает людей танками, утюжит кораблями, артиллерией..." – сказал он.

Калина напомнил, что накануне оккупанты обстреляли автобусы с детьми, эвакуированными из Мариуполя в Запорожье.

"Российские чудовища нагло, безжалостно и показательно уничтожают население нашей страны. Они морят горожан холодом и голодом. Как тебе спится сейчас, мир? Когда жители мирного приморского города не могут сомкнуть глаз из-за постоянных бомбардировок. Вкусный стейк вы сегодня съели? Позвольте спросить: а какого года выпуска было вино? В то время, когда жителям города нечего есть и пить. Вы, вероятно, очень обеспокоены ситуацией в Мариуполе. Но это ведь не ваши граждане – потому чего спешить? Подчеркиваю: если не выстоим мы, украинцы, то завтра такая же ситуация будет ждать вас", – предупредил азовец.

Он добавил, что защитники города будут обороняться, пока хватит сил.

"Мы видим призывы нашего народа по всей стране и за ее пределами спасти Мариуполь. И мы благодарны вам, потому что ребята воюют ради вас, украинцев, ради детей, ради родителей, ради будущего. Мы боремся свыше своих сил в бесчеловечных условиях. И будем бороться за наших людей, пока хватит сил. Мариуполь – это Украина!!!" – подытожил Калина.





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