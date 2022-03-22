Возле Мариуполя боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов вместе с сотрудниками ГСЧС — Верещук

Об этом в эфире общенационального телемарафона, который транслирует в YouTube канал "Украина 24", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, украинская сторона пытается всеми силами "вытащить" людей.

"Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали… и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что техника будет изъята, а людей, возможно, пустят, а может и нет", – сказала Верещук.

Она отметила, что еще как минимум 100 тыс. жителей Мариуполя хотят, но не могут уехать из города.

На 22 марта для эвакуации жителей обстрелянного войсками РФ Мариуполя, были согласованы три гуманитарных коридора: Бердянск – Запорожье, Мангушская громада – Запорожье и Никольское – Запорожье. Об этом Верещук сообщала на брифинге утром, его видеозапись опубликована в Facebook главы Минреинтеграции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)