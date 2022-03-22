Возле Мариуполя боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов вместе с сотрудниками ГСЧС — Верещук

Об этом в эфире общенационального телемарафона, который транслирует в YouTube канал "Украина 24", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, украинская сторона пытается всеми силами "вытащить" людей.
"Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали… и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что техника будет изъята, а людей, возможно, пустят, а может и нет", – сказала Верещук.
Она отметила, что еще как минимум 100 тыс. жителей Мариуполя хотят, но не могут уехать из города.
На 22 марта для эвакуации жителей обстрелянного войсками РФ Мариуполя, были согласованы три гуманитарных коридора: Бердянск – Запорожье, Мангушская громада – Запорожье и Никольское – Запорожье. Об этом Верещук сообщала на брифинге утром, его видеозапись опубликована в Facebook главы Минреинтеграции.
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.