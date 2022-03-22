Российские войска уже 10 дней блокируют создание гуманитарного коридора в Мариуполь – Рыженков

“Более 10 дней наш гуманитарный конвой пытается прорваться в Мариуполь, но российские войска постоянно обстреливают дороги, не давая нам шанс добраться до города. Жители Мариуполя пытаются вырваться сами, на собственных автомобилях – мы встречаем их, обеспечиваем жильем, водой и всем необходимым, предоставляем медицинскую и, если нужно, психологическую помощь. Мы предоставляем им автобусы, на которых они могут добраться в мирные украинские города – Запорожье, Кривой Рог, Каменское. Мы уже создали более 5 тыс. мест для вынужденных переселенцев”, – цитирует пресс-служба компании комментарий руководителя "Метинвеста" британскому вещателю.
По словам Рыженкова, сейчас в Мариуполе – гуманитарная катастрофа, так как в городе без воды и еды заблокированы более 400 тыс. человек.
"Россия обстреливает Мариуполь уже три недели, со всех сторон, из самого разнообразного оружия, используя наземные установки и авиацию. А совсем недавно Россия также использовала для обстрелов свои корабли. Мы призываем российские войска открыть гуманитарные коридоры и позволить нам спасти мирных жителей", – заявил глава компании.
Он уверен, что Мариуполь не должен сдаваться российским войскам.
"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь был, есть и остается украинским городом. Так же считает и Ринат Ахметов", – сказал Рыженков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Компания "Метинвест" обустроила более 5,5 тыс. мест для переселенцев в городах присутствия. Также в кооперации с Фондом Ахметова в Запорожье для переселенцев доставлены 80 тонн гуманитарной помощи.