Российские войска уже 10 дней блокируют создание гуманитарного коридора в Мариуполь – Рыженков

“Более 10 дней наш гуманитарный конвой пытается прорваться в Мариуполь, но российские войска постоянно обстреливают дороги, не давая нам шанс добраться до города. Жители Мариуполя пытаются вырваться сами, на собственных автомобилях – мы встречаем их, обеспечиваем жильем, водой и всем необходимым, предоставляем медицинскую и, если нужно, психологическую помощь. Мы предоставляем им автобусы, на которых они могут добраться в мирные украинские города – Запорожье, Кривой Рог, Каменское. Мы уже создали более 5 тыс. мест для вынужденных переселенцев”, – цитирует пресс-служба компании комментарий руководителя "Метинвеста" британскому вещателю.

По словам Рыженкова, сейчас в Мариуполе – гуманитарная катастрофа, так как в городе без воды и еды заблокированы более 400 тыс. человек.

"Россия обстреливает Мариуполь уже три недели, со всех сторон, из самого разнообразного оружия, используя наземные установки и авиацию. А совсем недавно Россия также использовала для обстрелов свои корабли. Мы призываем российские войска открыть гуманитарные коридоры и позволить нам спасти мирных жителей", – заявил глава компании.

Он уверен, что Мариуполь не должен сдаваться российским войскам.

"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь был, есть и остается украинским городом. Так же считает и Ринат Ахметов", – сказал Рыженков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)