"Только по Киеву повреждены 36 жилых домов. В целом по Украине нуждаются в ремонте и (или) восстановлении более 120 больниц, школы, детские сады и другие объекты общей инфраструктуры. Такие города как Мариуполь, Харьков, Чернигов нуждаются в восстановлении, местами с нуля. Отдельно замечу, что стены и жилые дома сосчитать просто. Но заметьте, что стоимость утраченного имущества граждан в регионах, маленьких городах и селах может быть больше стоимости утраченного жилья. Та же ситуация и в больницах, где стены и крыша с окнами могут составлять только 20% от стоимости оборудования", – отметил эксперт.

В числе утраченного имущества также должны быть автомобили, скот, потери бизнеса – сожженные склады, заводы, разваленные промышленные площадки, включая заводы ВПК. И поскольку многие здания могут быть признаны не подлежащими восстановлению, отметил Шапран, в размер компенсаций придется включать снос этих домов, вывоз строительного мусора, а затем строительство новых.

Важной темой, по его мнению, является компенсация потери жизни и здоровья людей.

"Если брать аналогию с авиационным страхованием, то жизнь гражданского лица, потерянного в авиационной катастрофе, оценивается в €300 тыс. Монреальская конвенция, заметьте, что в судебной практике ЕС, человеческая жизнь вообще считается бесценной, поэтому индиктор является минимальной отправной точкой", – подчеркнул финансист.

По его словам, "разговор о репарациях должен начинаться с суммы от €300 до €600 млрд".

"Такой широкий диапазон есть потому, что неизвестно, где остановится агрессор и точность расчетов – это компетенция нескольких десятков ведомств. Думаю, члены правительства были правы, когда примерно озвучивали цифру в $500 млрд убытков. Но очень важно, чтобы все возможные формы компенсации были учтены: государство, население, бизнес получили достойное возмещение", – подчеркнул Шапран.

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